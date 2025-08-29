Джеси Джей отменя турнето си заради лечение от рак на гърдата

Певицата Джеси Джей отлага предстоящото си турне заради предстояща втора операция във връзка с лечението ѝ от рак на гърдата, пише Прес асосиейшън медия/ДПА.

38-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври и да изнесе представления в САЩ през ноември, но от пост в Инстаграм става ясно, че датите за концертите са променени или отменени.

„За съжаление, трябва да премина през втора операция. Нищо твърде сериозно, но трябва да бъде направена преди края на годината и, за съжаление, съвпада със средата на турнето“, казва във видео Джеси Джей.

Датите за концертите във Великобритания и Европа са отменени за април 2026 г., а американското турне засега е отложено.

Джеси Джей премина първата операция през юни, а в началото на този месец разкри, че след интервенцията косопадът й е много интензивен.

Певицата се бори със здравословни проблеми през целия си живот. Още на 8- годишна възраст е диагностицирана със сърдечно заболяване, получава лек инсулт на 18 години и почти губи слуха си през 2020 г.

Джеси Джей получава четири награди MOBO (Music of Black Origin) през 2011 г., включително за най-добър британски изпълнител, най-добър дебют, най-добра песен за Do It Like A Dude и най-добър албум с Who You Are.