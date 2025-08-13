Бионсе спечели своята първа награда ''Еми''

OFFNews 13 август 2025 в 15:11 225 0
Бионсе

Снимка GettyImages
Бионсе

Суперзвездата Бионсе спечели своята първа награда "Еми". Тя е най-награждаваният изпълнител в историята на наградите „Грами“ с рекордните 35 трофея, съобщава Асошиейтед прес.

Певицата беше отличена в категорията за изключителни костюми за вариетно, документално или риалити предаване за Beyonce Bowl - шоуто ѝ с уестърн тематика на полувремето на коледния мач между „Балтимор Рейвънс“ и „Хюстън Тексанс“, излъчен от Netflix.

По време на зрелищната програма в родния ѝ град Хюстън, Бионсе изпълни за първи път на живо песни от новия си албум Cowboy Carter.

Отличието „Еми“ е специална награда, присъждана извън редовния процес на гласуване и без официална номинация. За певицата това е първа победа след общо 10 номинации в различни категории през годините.

Техническите и специални награди „Еми“ се обявяват предварително и ще бъдат връчени на церемонията Creative Arts Emmy Awards, насрочена за следващия месец.

С добавянето на „Еми“ към впечатляващата си колекция, Бионсе вече е на половината път към постигането на престижния ЕГОТ — отличията „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“. Засега в трофейната ѝ витрина липсват само статуетки „Оскар“ и „Тони“.

