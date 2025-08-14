Пациенти пият изписан антибиотик по-кратко, пазят си да се лекуват сами следващия път

COVID няма да изчезне напълно, но към момента протича леко и без усложнения, каза семейният лекар Гергана Николова

OFFNews 14 август 2025 в 09:52 544 3
Д-р Гергана Николова

Снимка БГНЕС/архив
Д-р Гергана Николова

Самолечението с антибиотици продължава. Пациентите посягат прибързано към тях и създават антибиотична резистентност, заяви д-р Гергана Николова по БНТ. 

Тя уточни, че хората пият антибиотици, независимо че заболяването им е вирусно и няма ефект от подобно лечение. 

Тя даде пример и с неправилния прием на предписана терапия: „Когато изпишем антибиотична терапия – например за седем дни – често пациентът пие само четири, докато се почувства добре. След това спира, а останалите таблетки си пази. При следващо заболяване започва сам да се лекува с тях“, посочи д-р Николова. 

По думите ѝ вече се появяват първите случаи на респираторни вируси – с болки в гърлото, кашлица и бронхити.

COVID ще същуствува още години, няма да изчезне напълно, но към момента протичането е леко и без усложнения, уточни семейният лекар.

Лекарят припомни, че от 1 септември влиза в сила електронното здравно досие за децата. 

    4047

    3

    IvoIvo

    14.08 2025 в 11:17

    -0
    +0
    Прагматични хорица :)

    900

    2

    Незначителен червей

    14.08 2025 в 10:52

    -0
    +0
    Икономията ,майка на мизерията. Така ни научиха комунистите. Така че спестявайте антибиотици за светлото бъдеще. Ама че нация. Ура!!!!!!!!

    3420

    1

    avitohol

    14.08 2025 в 10:22

    -0
    +0
    Е от къде ги вземат тея антибиотици бе стига са лъгали тея докторя. Те ги изписват после хората ги вземали. Един гентамицин за мазане да купя, ходих 3 пъти при личния. Не стига че са схемаджии тея лични ми и изписват лекарства само от марката на дистрибутора дето им плаща най-много.
     
