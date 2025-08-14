Пациенти пият изписан антибиотик по-кратко, пазят си да се лекуват сами следващия път

Самолечението с антибиотици продължава. Пациентите посягат прибързано към тях и създават антибиотична резистентност, заяви д-р Гергана Николова по БНТ.
Тя уточни, че хората пият антибиотици, независимо че заболяването им е вирусно и няма ефект от подобно лечение.
Тя даде пример и с неправилния прием на предписана терапия: „Когато изпишем антибиотична терапия – например за седем дни – често пациентът пие само четири, докато се почувства добре. След това спира, а останалите таблетки си пази. При следващо заболяване започва сам да се лекува с тях“, посочи д-р Николова.
По думите ѝ вече се появяват първите случаи на респираторни вируси – с болки в гърлото, кашлица и бронхити.
COVID ще същуствува още години, няма да изчезне напълно, но към момента протичането е леко и без усложнения, уточни семейният лекар.
Лекарят припомни, че от 1 септември влиза в сила електронното здравно досие за децата.
14.08 2025 в 11:17
14.08 2025 в 10:52
14.08 2025 в 10:22
