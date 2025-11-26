Пакет ''Добре дошло бебе'' за всяко новородено в столицата

Предложение за създаване на нова общинска програма „Добър старт за всяко дете в София“, която да подкрепя всички семейства с новородени, ще бъде гласувано на заседанието на Столичния общински съвет (СОС) в четвъртък.

Това съобщиха от пресцентъра на съвета. Идеята е на общинските съветници Димитър Петров, Цветелина Заркин и Гергин Борисов и Еньо Савов и има за цел да помогне родителите в първите месеци след появата на бебето.

Програмата включва пакет „Добре дошло, бебе!“, съдържащ базови и безопасни продукти за новороденото – дрешки, одеяло, хигиенни материали, спален чувал, термометър, кърпа за повиване, шише, биберон, допълват от СОС.

В програмата централен елемент е образователният комплект за родители, който включва печатен наръчник „Първи месеци в София“ с практическа информация за хранене, безопасна грижа и ранно развитие, дигитален хъб „Равен старт София“ с проверено съдържание, видео материали и насоки, карти с дейности по възраст, подпомагащи развитието на детето, възможност за консултация с акушерка, педиатър или психолог (при наличен капацитет), както и ежемесечен информационен бюлетин.

Програмата е универсална и доброволна: всички семейства, чиито деца са родени или осиновени на територията на Столична община, могат да получат пакета, а при желание да се откажат от материалната част, те получават пълен достъп до информационните ресурси, допълват от общинския съвет.

Ориентировъчният годишен обем е около 13 000 новородени, а прогнозният бюджет – 2,5–3 млн. лв., включително материалния пакет, образователните ресурси, логистика и IT поддръжка, пише още в съобщението.

Програмата предвижда ежегоден публичен отчет, индикатори за ефективност и възможност за актуализация. С тази програма София прави важна крачка към гарантиране на сигурен, информиран и подкрепен старт за всяко дете, допълват от СОС.

През август от общинските болници "Шейново" и "Света София" съобщиха за БТА, че за първите седем месеца от началото на годината в тях са се родили близо 2300 бебета.