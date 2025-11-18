Обучават в първа помощ родители на тийнейджъри в Бургас

Обучение по първа помощ с акцент към родители на тийнейджъри ще се проведе на 21 ноември, петък, от 12.30 ч. до 14 ч. в аулата на УМБАЛ Бургас.

На него са поканени всички, които желаят да получат знания и умения за оказване на първа помощ. Ще бъдат засегнати теми, по които е трудно да се говори – например как да разпознаем употребява ли детето наркотични вещества.

Обучението е провокирано от филма „Един грам живот“, чиито идея и реализация са с бургаски корени, и силното послание, което той отправя.

Обучението е безплатно, организира се от БЧК Бургас, д-р Светослав Тодоров, заместник-директор на УМБАЛ-Бургас и лектор по първа помощ към БЧК, и парамедик Димитър Ненчев. Ще бъдат включени и най-важните теми от областта на първата долекарска помощ и третирането на някои животозастрашаващи състояния.

