Майка и бебе починаха след домашно раждане във Великобритания

Родилка и нейното новородено бебе починаха, след домашно раждане, въпреки медицинските препоръки. Това стана ясно по време на съдебно разследване в Рочдейл, Великобритания.

34-годишната Дженифър Кахил, мениджър по международен износ, родила дъщеря си Агнес Лили в дома си в Престуич, Голям Манчестър, в присъствието на съпруга си Роб и две акушерки през юни миналата година, пише "ДейлиМейл".

Тя избрала домашно раждане, след като се почувствала „недостатъчно подкрепена“ при първото си раждане в болница през 2021 г., когато родила сина им Руди. Тогава, по думите на съпруга ѝ, поради ковид ограничения и честа смяна на медицинския персонал Дженифър не получила постоянна грижа и се почувствала изолирана.

Въпреки че при първото раждане тя била получила тежък следродилен кръвоизлив – потенциално животозастрашаващо състояние, – и била посъветвана следващия път да роди в болница, двойката решила да опита у дома. Семейството твърди, че не е било напълно информирано за рисковете, а е смятало, че предупрежденията са свързани основно с предишна стрептококова инфекция при първото дете.

По данни на болничния тръст Manchester University NHS Foundation Trust, домашното раждане е било „извън клиничните насоки“. Медиците по-рано препоръчали болнично раждане като по-безопасен вариант, а по-късно признали, че Дженифър е трябвало да бъде насочена за допълнителна консултация със старша акушерка, за да се обсъдят опасностите.

По време на раждането двете акушерки пристигнали навреме и в началото всичко изглеждало нормално, но апаратът за подаване на обезболяващ газ се повредил, което оставило Дженифър без необходимото облекчение. Тя бързо се изтощила, изгубила увереност и след дълги часове родила Агнес в 6:45 сутринта.

Бебето обаче имало нужда от спешна медицинска помощ и съпругът извикал линейка. Докато придружавал дъщеря си до болницата, получил новината, че състоянието на съпругата му също е критично. Въпреки опитите на лекарите, Дженифър починала в Северната обща болница в Манчестър. Агнес оцеляла три дни, преди и тя да почине.

По време на разследването разбитият от мъка Роб Кахил сподели, че животът му се е сринал за часове. „Агнес живя малко под четири дни, но успя да се срещне със семейството ми. Държах я и ѝ разказвах истории за майка ѝ, която не успя да я прегърне. Нищо не може да промени тези ужасни факти“, каза той пред съда.

Майката на Дженифър, Сесили Хоуик, описа дъщеря си като талантлива, добросърдечна и обичана жена, която имала „идилично детство“ в Уорчестършър и се изявявала в музиката и езиците. „Да се сбогувам с детето си беше най-трудното нещо, което някога съм правила, и това ме преследва и до днес“, заяви тя.