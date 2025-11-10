Магистър-фармацевтите се готвят за протест, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.

Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., в който предвижда задължително използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект от 1 януари 2026 г.

Според магистър-фармацевтите това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок.

"Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна, комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите", заяви Ростислав Курдов пред Нова.

Той посочи, че е изключително кратко времето за промените.