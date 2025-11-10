Магистър-фармацевтите се готвят за протест, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.
Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., в който предвижда задължително използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект от 1 януари 2026 г.
Според магистър-фармацевтите това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок.
"Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна, комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите", заяви Ростислав Курдов пред Нова.
Той посочи, че е изключително кратко времето за промените.
"В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Може да се наложи, тъй като софтуерът става още по-тежък, да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал", заяви Курдов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ДАНС и МВР влязоха в Лукойл. МО разположи антидрон система в Бургас
Украинска атака с дронове прекъсна електроснабдяването и отоплението в руския град Воронеж
ДАНС и МВР влязоха в Лукойл. МО разположи антидрон система в Бургас
Повече пенсионери през 2026