И Лекарския съюз е против целевото финансиране за заплати на младите медици

Българският лекарски съюз (БЛС) се обяви против механизмите за целево финансиране за заплати на младите лекари и специалистите по здравни грижи
Предложените промени пораждат обосновани притеснения относно баланса и принципите на справедливост в системата. Различието в подхода на финансиране създава усещане за несправедливост и напрежение между различните участници, ангажирани в процесите на здравеопазването и реално подменят установения модел за финансиране на болниците в страната, посочват от БЛС.
Според съсловната организация промените напълно игнорират нуждите и усилията на младите лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в първичната и специализираната извънболнична помощ. Пренебрегването на този сегмент от системата създава допълнително напрежение и подкопава доверието в цялостната политика на разпределение на публичните средства.
Настоящата здравна система осигурява добри възможности за кариерно развитие след придобиване на специалност, но липсват сигурност и добър старт в началото на професионалния им път, констатират от БЛС.
Български лекарски съюз предлага: за младите лекари - целенасочена подкрепа през първите години на тяхната кариера по време на специализацията им, а за специалистите по здравни грижи - през първите пет години от професионалната им дейност. По отношение на колегите от по-слабо развитите региони, предлагаме държавата отново да насочи определен ресурс и целево да финансира възнагражденията на всички участници в системата на здравеопазването там. Подобна политика не само ще осигури достойни условия за работа на медицинските кадри, но и ще гарантира кадрово териториално покритие за населението, пишат от БЛС.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тагарев: Със сигурност, ако Украйна падне, ние сме следващите
Изтекоха стенограми между Уиткоф, Ушаков и Дмитриев: Руснаците предлагат САЩ да представят мирния план за свой
ООН започна търсенето на нов генерален секретар
Бурен скандал в бюджетна комисия, НСО влезе в залата (видео)