И Лекарския съюз е против целевото финансиране за заплати на младите медици

OFFNews 26 ноември 2025 в 15:04 191 0
преглед

Снимка Pixabay
Преглед

Българският лекарски съюз (БЛС) се обяви против механизмите за целево финансиране за заплати на младите лекари и специалистите по здравни грижи

Предложените промени пораждат обосновани притеснения относно баланса и принципите на справедливост в системата. Различието в подхода на финансиране създава усещане за несправедливост и напрежение между различните участници, ангажирани в процесите на здравеопазването и реално подменят установения модел за финансиране на болниците в страната, посочват от БЛС.

Според съсловната организация промените напълно игнорират нуждите и усилията на младите лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в първичната и специализираната извънболнична помощ. Пренебрегването на този сегмент от системата създава допълнително напрежение и подкопава доверието в цялостната политика на разпределение на публичните средства.

Настоящата здравна система осигурява добри възможности за кариерно развитие след придобиване на специалност, но липсват сигурност и добър старт в началото на професионалния им път, констатират от БЛС.

Български лекарски съюз предлага: за младите лекари - целенасочена подкрепа през първите години на тяхната кариера по време на специализацията им, а за специалистите по здравни грижи - през първите пет години от професионалната им дейност. По отношение на колегите от по-слабо развитите региони, предлагаме държавата отново да насочи определен ресурс и целево да финансира възнагражденията на всички участници в системата на здравеопазването там. Подобна политика не само ще осигури достойни условия за работа на медицинските кадри, но и ще гарантира кадрово териториално покритие за населението, пишат от БЛС.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бурен скандал в бюджетна комисия, НСО влезе в залата