И Лекарския съюз е против целевото финансиране за заплати на младите медици

Българският лекарски съюз (БЛС) се обяви против механизмите за целево финансиране за заплати на младите лекари и специалистите по здравни грижи



Предложените промени пораждат обосновани притеснения относно баланса и принципите на справедливост в системата. Различието в подхода на финансиране създава усещане за несправедливост и напрежение между различните участници, ангажирани в процесите на здравеопазването и реално подменят установения модел за финансиране на болниците в страната, посочват от БЛС.

Според съсловната организация промените напълно игнорират нуждите и усилията на младите лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в първичната и специализираната извънболнична помощ. Пренебрегването на този сегмент от системата създава допълнително напрежение и подкопава доверието в цялостната политика на разпределение на публичните средства.

Настоящата здравна система осигурява добри възможности за кариерно развитие след придобиване на специалност, но липсват сигурност и добър старт в началото на професионалния им път, констатират от БЛС.