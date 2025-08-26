Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде

Най-малко 20 души бяха убити при израелски удари над болница в Ивицата Газа в понеделник. Сред жертвите има и журналисти от големи световни медии. При атаката има и много ранени.

Израелската армия потвърди за удара срещу болницата и обяви, че е започнало разследване. Премиерът Бенямин Нетаняху, определи атаката като "трагичен инцидент".

В ударения медицински комплекс „Насер” – единствената голяма болница, останала в южната част на Газа, помага и български лекар. Това е д-р Миглена Ангелова-Чи. Тя е анестезиолог-реаниматор. Била в болницата малко преди нападението.

„Вчера в 09:00 часа нашата група напусна болницата, за да присъства на задължително обучение”, разказа д-р Ангелова пред NOVA. По думите ѝ не е имало предупреждение, че може да има атака.

Отива на обучението и разбира за ударите по интернет, докато е в лекцията. „Беше много стресиращо”, призна тя и добави, че ударът е бил без предупреждение от израелска страна.

Това е втората ѝ мисия в Газа. Когато била през май, отново имало атака към болницата. „След това беше атакувана през юни. Атакувана е между 5 и 6 пъти за последните 4 месеца. Това повече изглежда като рутинна цел, отколкото като случайност”, заяви д-р Ангелова.

„Бомбардировката е била около 10:00 часа. Болницата е работила в пълния си капацитет. Правили са се операции, реанимацията е пълна, Спешното отделение е много натоварено. Трудно е да се каже колко са пациентите – стаите и коридорите са пълни, не само с пациенти, но и с близките им. Болницата изглежда пренаселена”, разказа д-р Ангелова.

„Има загинали сред тези, които са се опитвали да оказват първа помощ. На кадри се вижда как хора, които се опитват да помогнат, са много точно уцелени от бомба”, разказа още тя.

„Палестинските ни колеги, палестинският народ е свикнал на това. То продължава от десетилетия. Болницата продължава да функционира. След малко влизам в операция. Условията са ненормални, трагични, изключително тежки, катастрофални, адски, но хората продължават да стоят на поста си и да правят това, което правят”, разказа д-р Ангелова. „Ток има, вода има, медикаменти и консумативи няма. Има такива, с които не бих работила, ако имах избор. Няма достъп до базови изследвания”, каза тя.

По думите ѝ тя трябва да работи със старо лекарство, чиято употреба по принцип се избягва заради страничните ефекти. Всички по-благоприятни медикаменти липсват.

Катастрофален глад. Смъртта е навсякъде, Хората умират от огнестрелни рани, изгаряния, хронични болести, и инфекции. Прави впечатление, че огнестрелните рани са много точно преценени - в главата, сърцето, в тестисите при мъже или в гръбначния стълб. За подобни удари Израел често казва "това е грешка, ще разследваме", но това е модел на поведение. Газа е концентрационен лагер. Хората тук са атакувани, единствено защото са палестинци. Това трябва да се каже и да се знае", завърши д-р Ангелова.