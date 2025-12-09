Какво е вампирски лифтинг?

Плазмотерапията (PRT) - известна като вампирски лифтинг, е естетична процедура, при която се използва собствената кръвна плазма на пациента, за да се стимулира регенерацията на тъканите и подмладяването на кожата.
Чрез вземане на кръв, отделяне на обогатената на тромбоцити плазма (PRP) чрез центрофуга и инжектирането й в проблемните зони на кожата за стимулиране производството на колаген, се цели стимулация на растежните фактори, възстановяване на еластичността, изглаждане на фини линии и подобряване текстурата на кожата. Процедурата се използва и при лечение на косопад.
Как протича процедурата вампирски лифтинг?
- Взима се малко количество кръв от вената на пациента.
- Кръвта се поставя в центрофуга, която я разделя на компоненти, като се отделя плазма, богата на тромбоцити (PRP).
- ИПолучената PRP се инжектира в кожата на зоните, които се третират.
За какво се използва вампирски лифтинг?
- Намаляване на бръчки и фини линии.
- Лечение на белези от акне и пигментни петна.
- Възвръщане на плътността, еластичността и текстурата на кожата.
- Свиване на порите.
- Премахване на тъмни кръгове под очите.
- Лечение на косопад.
Методът вампирски лифтинг се счита за безопасен и натурален, тъй като се използва собствената кръв на пациента. Богатата на тромбоцити плазма съдържа фактори на растежа, стимулиращи клетъчното обновяване и заздравяване на тъканите.
Безопасност на процедурата:
Дерматологичните практики показват, че може да се забележат подобрения след първата процедура вампирски лифтинг.
С вампирския лифтинг се постига мезотерапия - кожата на лицето започва да произвежда еластин и естестен колаген. Празмотерапията е безоперативен лифтинг, като продължителността на ефекта зависи от индивидуалните резултати.
С козметичните методи - особено на лице и шия, се постига и anti-aging заради стимулацията по естестен път на регенеративните процеси на кожата.
Странични реакции:
- Точкови кръвонасявания и хематоми в местата на инжектиране. Обикновено отшумяват за няколко дни.
- Затопляне на мястото на инжектиране. Трае между 2 и 3 дни. Ако усещате топлина на мястото на процедурата или забележите някакъв друг проблем, се обърнете към лекаря, извършил интервенцията.
Противопоказания:
Вампирският лифтинг не бива да се извършва:
- Ако имате заболявания на кръвта и автоимунни заболявания
- Ако имате остра инфекция
- В места на кожни лезии
- Ако приемате антикоагуланти
- Ако приемате лекарства за тромбоцитната функция
Процедурата се извършва само от лекари, притежаващи нужните квалификации за плазмотерапия.
