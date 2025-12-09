Какво е вампирски лифтинг?

Плазмотерапията (PRT) - известна като вампирски лифтинг, е естетична процедура, при която се използва собствената кръвна плазма на пациента, за да се стимулира регенерацията на тъканите и подмладяването на кожата.

Чрез вземане на кръв, отделяне на обогатената на тромбоцити плазма (PRP) чрез центрофуга и инжектирането й в проблемните зони на кожата за стимулиране производството на колаген, се цели стимулация на растежните фактори, възстановяване на еластичността, изглаждане на фини линии и подобряване текстурата на кожата. Процедурата се използва и при лечение на косопад.

Как протича процедурата вампирски лифтинг?

Взима се малко количество кръв от вената на пациента. Кръвта се поставя в центрофуга, която я разделя на компоненти, като се отделя плазма, богата на тромбоцити (PRP). ИПолучената PRP се инжектира в кожата на зоните, които се третират.

За какво се използва вампирски лифтинг?

Намаляване на бръчки и фини линии.

Лечение на белези от акне и пигментни петна.

Възвръщане на плътността, еластичността и текстурата на кожата.

Свиване на порите.

Премахване на тъмни кръгове под очите.

Лечение на косопад.

Методът вампирски лифтинг се счита за безопасен и натурален, тъй като се използва собствената кръв на пациента. Богатата на тромбоцити плазма съдържа фактори на растежа, стимулиращи клетъчното обновяване и заздравяване на тъканите.

Безопасност на процедурата:

Дерматологичните практики показват, че може да се забележат подобрения след първата процедура вампирски лифтинг.

С вампирския лифтинг се постига мезотерапия - кожата на лицето започва да произвежда еластин и естестен колаген. Празмотерапията е безоперативен лифтинг, като продължителността на ефекта зависи от индивидуалните резултати.

С козметичните методи - особено на лице и шия, се постига и anti-aging заради стимулацията по естестен път на регенеративните процеси на кожата.

Странични реакции:

Точкови кръвонасявания и хематоми в местата на инжектиране. Обикновено отшумяват за няколко дни. Затопляне на мястото на инжектиране. Трае между 2 и 3 дни. Ако усещате топлина на мястото на процедурата или забележите някакъв друг проблем, се обърнете към лекаря, извършил интервенцията.

Противопоказания:

Вампирският лифтинг не бива да се извършва:

Ако имате заболявания на кръвта и автоимунни заболявания

Ако имате остра инфекция

В места на кожни лезии

Ако приемате антикоагуланти

Ако приемате лекарства за тромбоцитната функция

Процедурата се извършва само от лекари, притежаващи нужните квалификации за плазмотерапия.