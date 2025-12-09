Какво е вампирски лифтинг?

Плазмотерапията (PRT) - известна като вампирски лифтинг, е естетична процедура, при която се използва собствената кръвна плазма на пациента, за да се стимулира регенерацията на тъканите и подмладяването на кожата.

Чрез вземане на кръв, отделяне на обогатената на тромбоцити плазма (PRP) чрез центрофуга и инжектирането й в проблемните зони на кожата за стимулиране производството на колаген, се цели стимулация на растежните фактори, възстановяване на еластичността, изглаждане на фини линии и подобряване текстурата на кожата. Процедурата се използва и при лечение на косопад. 

Как протича процедурата вампирски лифтинг?

  1. Взима се малко количество кръв от вената на пациента.
  2. Кръвта се поставя в центрофуга, която я разделя на компоненти, като се отделя плазма, богата на тромбоцити (PRP).
  3. ИПолучената PRP се инжектира в кожата на зоните, които се третират.

За какво се използва вампирски лифтинг?

  • Намаляване на бръчки и фини линии.
  • Лечение на белези от акне и пигментни петна.
  • Възвръщане на плътността, еластичността и текстурата на кожата.
  • Свиване на порите.
  • Премахване на тъмни кръгове под очите.
  • Лечение на косопад.

Методът вампирски лифтинг се счита за безопасен и натурален, тъй като се използва собствената кръв на пациента. Богатата на тромбоцити плазма съдържа фактори на растежа, стимулиращи клетъчното обновяване и заздравяване на тъканите.

Безопасност на процедурата:

Дерматологичните практики показват, че може да се забележат подобрения след първата процедура вампирски лифтинг.

С вампирския лифтинг се постига мезотерапия - кожата на лицето започва да произвежда еластин и естестен колаген. Празмотерапията е безоперативен лифтинг, като продължителността на ефекта зависи от индивидуалните резултати. 

С козметичните методи - особено на лице и шия, се постига и anti-aging заради стимулацията по естестен път на регенеративните процеси на кожата. 

Странични реакции: 

  1. Точкови кръвонасявания и хематоми в местата на инжектиране. Обикновено отшумяват за няколко дни. 
  2. Затопляне на мястото на инжектиране. Трае между 2 и 3 дни. Ако усещате топлина на мястото на процедурата или забележите някакъв друг проблем, се обърнете към лекаря, извършил интервенцията. 

Противопоказания: 

Вампирският лифтинг не бива да се извършва: 

  • Ако имате заболявания на кръвта и автоимунни заболявания
  • Ако имате остра инфекция
  • В места на кожни лезии
  • Ако приемате антикоагуланти
  • Ако приемате лекарства за тромбоцитната функция

Процедурата се извършва само от лекари, притежаващи нужните квалификации за плазмотерапия. 

