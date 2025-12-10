Защо бебето си изпъва краката

Изпъването на краката при бебето е един от рефлексите на новороденото, свързан с мускулния тонус. Движенията, макар и несъзнателни, развиват моториката през първите месеци след раждането. Изпъването на краката при бебето е нормално поведение, което е сигнал за все по-усъвършенстваната нервна система и е свързано с растежа му. Двигателното развитие на бебето може да се подпомогне с движения и упражнения, които да доведат до съзнателно изпъване на краката.

Изпъването на краката при бебето като проблем

Изпълването на краката е присъщо и при повишен мускулен тонус. Това е състояние, което се изразява в силно свити или изпънати крайници през цялото време. Мускулният хипертонус може да забави общото мускулно развитие, но може да причини и деформация. Обикновено е в основата на късното прохождане или затруднения при първите крачки. Когато се овладее навреме не засяга детето по посочените начини.

Признаци и симптоми

Новородените с мускулен хипертонус често се извиват на дъга. Наличието на твърде стегнати мускули също се възприема като симптом. Ако бебето извива главата си назад с висока степен на вероятност страда от същото състояние.

Неонатолози твърдят, че изпъването на краката се предполага още по време на бременността на майката. Най-често причината е намаления приток на кислород до бебето заради увита пъпна връв или силни контракции.

Ако все пак изпъването на краката при бебето ви притеснява, можете да го обсъдите с педиатъра на детето. Специалистът може да прецени дали в случая става дума за мускулен хипертонус, дали е реакция на колики или друг дразнител.

Препоръки

Обичайните мерки, които се препоръчват от педиатрите при изпъване на краката при бебето са по-честите разходки и слънчевите бани. Лекарите съветват и редовно да се проветрява стаята, в която спи детето. Свежият въздух е важен за общото развитие на бебето, включително и когато става въпрос конкретно за мускулатурата.

Дискомфорт при новороденото

Изпълването на краката при бебето може да е свързано и с появата на колики. Движението е съпроводено с присвиване на долните крайници и целта му е естественото облекчаване на сипмтомите, предизвикани от коликите. Възможно е изпълването на краката да е свързано и с друго неразположение – никнене на зъби, глад, мокра пелена. При отстраняване на причината за дискомфорт движенията отслабват.

А най-често това движение на бебето е резултат от добро настроение, малкото се чувства комфортно и изпитва удоволствие от това, че може да се опъне след като месеци наред е било в ембрионална поза.