Лошото време не спря българите да гледат на открито финала на Световното по волейбол

Хиляди българи гледаха на открито финала на Световното първенство по волейбол и стискаха палци на нашите момчета да вземат златния медал, предаде репортер на OFFNews.

В София мачът се излъчваше на живо пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ и на стадион „Юнак“.

За всички присъстващи пред храма Столична община беше осигурила голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно.

Мачът беше излъчен на живо на голям екран и на стадион „Юнак“. Вратите му бяха отворени за всички желаещи още в 12.00 часа. Тук пристигна и председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

Открити сцени, на които може да се гледа финала, има и в други големи градове. Лошото време не спря нашите сънародници да гледат финала на световното.