Защитата на Благо Коцев отново ще поиска по-лека мярка

Ще подадем ново искане за преразглеждане на мярката на неотклонение "задържане под стража" на кмета, заяви един от адвокатите на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

"Няма документирана от СРС среща между свидетеля по делото срещу Благомир Коцев и бивш заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата, подала сигнала - Пламенка Димитрова. В записите няма нищо уличаващо срещу моя клиент. Ще подадем ново искане за преразглеждане на мярката на неотклонение "задържане под стража" на кмета", заяви адвокат Николай Владимиров в ефира на предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по телевизия "Нова нюз".

По думите на адвоката няма доказано вземане или даване на суми от страна на Диан Иванов.

"Няма данни и за даване на пари на ръка на общинаря Николай Стефанов, които да са стигали до партията ПП през кмета на Варна. Диан Иванов вече е действащ адвокат, вписал се е преди дни в колегията във Варна. Той е депозирал изрична молба до прокуратурата да бъде разпитан. До момента това не се е случило. Не сме разговаряли като адвокати на Коцев с Диан Иванов, но ако можех, бих го призовал", заяви Николай Владимиров.

По-рано стана ясно, че съдът се е позовал и на казаното от строителния бизнесмен Траян Георгиев, който имал среща с Благомир Коцев във връзка с договор за строителство. По думите му, след като му било обяснено, че документите му са изрядни, шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута".

"Срещата не е била само с кмета, присъствали са много на брой общински служители. Георгиев се е записал за приемния ден. Искал е да построи сграда с голяма площ, щенията му са отпреди 5-6 години, но никой не му е позволил. Излиза, че булевардът, където иска да се строи, трябва да бъде изместен за сметка на общината. Месец след проведената среща в кметството с молба с ултимативен тон е поискано да бъде издаден ПУП, като е следвала заплаха към ДАНС и прокуратурата", каза адвокатът.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли след сигнал за корупция и оттогава е в ареста. Защитата му обяви, че по процеса има множество нарушения и той е политически мотивиран, без солидни доказателства.