Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

На 1 октомври прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, съобщи "Сега".

В него държавното обвинение твърди, че двамата са осъществили принуда върху бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.

Досега прокуратурата не е съобщавала за внесения обвинителен акт.

Петков е обвинен, че на 2 октомври 2023 г. в заведение в София с агресивен тон казал на Йоловски, че трябва да съгласува с Божанов всички важни решения, включително когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов. Иначе, заплашил Петков, ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, твърди прокуратурата.

Обвинението към Божанов е, че през 2022 г. като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е дал предимство на консорциум от фирми.