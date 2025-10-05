Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

OFFNews 05 октомври 2025 в 11:01 791 1
Снимка БГНЕС
На 1 октомври прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, съобщи "Сега".

В него държавното обвинение твърди, че двамата са осъществили принуда върху бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.

Досега прокуратурата не е съобщавала за внесения обвинителен акт.

Петков е обвинен, че на 2 октомври 2023 г. в заведение в София с агресивен тон казал на Йоловски, че трябва да съгласува с Божанов всички важни решения, включително когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов. Иначе, заплашил Петков, ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, твърди прокуратурата.

Обвинението към Божанов е, че през 2022 г. като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е дал предимство на консорциум от фирми.

    435

    1

    4I4ATA

    05.10 2025 в 12:07

    -0
    +4
    Смех, прокурватурата на пеефски....
     
