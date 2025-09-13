Побоят в Русе: Трима с електронни гривни вкъщи, инспектор ще надзирава непълнолетния

Великотърновският апелативен съд пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая на 15-годишния

Станислав Александров - един от четиримата обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.

Решението на съда дойде след близо 13 часа заседания, защото мерките на четиримата се гледаха поотделно.

Непълнолетният ще бъде под „надзор на инспектор в Детска педагогическа стая“. Останалите трима - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов остават под домашен арест с електронни гривни.

Определенията на Апелативен съд – Велико Търново са окончателни и не подлежат на обжалване.

"Моят клиент не е обвиняем, прокуратурата извършва огромна манипулация и длъжностно престъпление, заяви в съдебната зала адвокат Методи Лалов, който представлява 15-годишния Станислав Александров, сочен за главния виновник за тежкото състояние на старши комисар Николай Кожухаров.

Тричленният състав на съда, председателстван от апелативния съдия Корнелия Колева счита, че не са обсъдени в достатъчна степен данните за личността на обвиняемите - чисто съдебно минало, млада възраст, постоянен адрес, на който са трайно установени със семействата си, упражняването на трудова дейност, с оглед на които явно се явяват основателни възраженията на техните защитници за отсъствие на реална опасност от укриване, споделено напълно от въззивната инстанция. Тези обстоятелства обосновават и определяне на мярка за неотклонение с по-лек интензитет от взетата „задържане под стража“, като мярката „домашен арест“ в достатъчна степен би гарантирала нормалното протичане на наказателното производство. Тя се явява пропорционална и съответства на инкриминираните обстоятелства.