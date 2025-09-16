2 обвинения и искане за постоянен арест за прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Районната прокуратура във Варна иска постоянен арест за 31-годишния син на бившата ръководителка на специализираната прокуратура Валентина Маджарова, който бе задържан с 50 килограма марихуана.

31-годишният Н.М. е привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления - за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на марихуана.

Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Синът на Маджарова беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП. При акцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се "отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса".

"Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията" - заявиха от пресцентъра на прокуратурата.