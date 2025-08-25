Руски агент, предрешил се като жена, насочвал ударите с дронове срещу Одеса

Руски агент бе осъден на 15 г. затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност.
Разследването установило, че деянието е извършвано от 26-годишен местен безработен мъж, който е бил вербуван от руското разузнаване чрез канал в Телеграм с предложение за лесна печалба. За прикритие мъжът си пуснал дълга коса, носил женски дрехи и се гримирал.
Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари с дронове в областта.
Според службата за сигурност Москва е искала да събере информация за въоръжените сили на Украйна, службата за сигурност, националната гвардия и граничната охрана. Мъжът предавал събраната информация чрез посредник под формата на медийни файлове с геолокация и бележки.
Службата за сигурност задържа мъжа през януари 2025 г. в жилището му. По време на претърсването бяха иззети три телефона, съобщава БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
1
25.08 2025 в 23:13
Почина руски журналист, когото Украйна задържа за държавна измяна
Илиана Раева: България отново беше силна и ярка, 5 медала от шампионата
Почина руски журналист, когото Украйна задържа за държавна измяна
Изпитът на Виктор Илиев е бил проформа, според шефа на инструкторите
Илиана Раева: България отново беше силна и ярка, 5 медала от шампионата