Руски агент, предрешил се като жена, насочвал ударите с дронове срещу Одеса

OFFNews 25 август 2025 в 20:55 793 1
Укринформ

Снимка Укринформ

Руски агент бе осъден на 15 г. затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност.

Разследването установило, че деянието е извършвано от 26-годишен местен безработен мъж, който е бил вербуван от руското разузнаване чрез канал в Телеграм с предложение за лесна печалба. За прикритие мъжът си пуснал дълга коса, носил женски дрехи и се гримирал.

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари с дронове в областта.

Според службата за сигурност Москва е искала да събере информация за въоръжените сили на Украйна, службата за сигурност, националната гвардия и граничната охрана. Мъжът предавал събраната информация чрез посредник под формата на медийни файлове с геолокация и бележки.

Службата за сигурност задържа мъжа през януари 2025 г. в жилището му. По време на претърсването бяха иззети три телефона, съобщава БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    1

    helper68

    25.08 2025 в 23:13

    -0
    +0
    За прикритие мъжът си пуснал дълга коса, носил женски дрехи и се гримирал. - мдаа приличат ми на тадиционни руски ценности.. :)))
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея