Лондон конфискува десетки коли Ферари, Ламборгини и Бентли

Британската полиция е конфискувала суперавтомобили на стойност над 6 милиона британски лири (8,1 млн. долара) по време на акция за борба с противообществените прояви при шофиране, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Седемдесет и два луксозни автомобила, сред които ферарита, ламборгинита и бентлита, са били иззети през изминалия уикенд в рамките на операция, насочена срещу неправомерното шофиране в лондонския квартал Уест Енд, уточни столичната полиция. Автомобилите са били или непригодни за управление по съответния маршрут, или са управлявани неправомерно.

Операцията е започнала след оплаквания от жители, фирми и посетители за скъпи автомобили, които нарушават спокойствието в и около Хайд парк, Кенсингтън и Челси.

Бяха открити няколко откраднати автомобила, като за 10 други беше установено, че нямат валидно техническо обслужване, а 11 са без пътен данък.

Осем души бяха арестувани за престъпления, включващи телесна повреда, престъпно увреждане, престъпления, свързани с наркотици, кражба и имиграционни нарушения.

Сред арестуваните е и 22-годишен мъж от Хамърсмит, задържан за нанасяне на телесна повреда и престъпно увреждане, който е задържан под стража.