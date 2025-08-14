Кремъл не планира да има обща декларация със САЩ след срещата Тръмп-Путин

Съветникът на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков

Съветникът на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков, предаде БТА.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков.

"В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.

    3055

    4

    helper68

    14.08 2025 в 22:24

    -0
    +0
    Омайванете на перчема започва с хвалби..
    Путин хвали мирните усилия на Тръмп и обсъжда потенциална ядрена сделка на срещата на върха в Аляска
    Руският президент Владимир Путин похвали „енергичните“ усилия на администрацията на Тръмп за спиране на войната в Украйна и намекна, че Москва и Вашингтон биха могли да постигнат споразумение за контрол над ядрените оръжия по време на срещата на върха в петък в Аляска . Путин в четвъртък председателства среща на висши руски служители в Кремъл, за да ги информира за състоянието на преговорите със САЩ за Украйна.
    „Според мен настоящата американска администрация... полага доста енергични и искрени усилия за спиране на военните действия, за прекратяване на кризата и за постигане на споразумения, които са в интерес на всички страни, участващи в този конфликт“, каза Путин.
    В кратките си изказвания Путин заяви, че срещата на върха със САЩ има за цел да „създаде дългосрочни условия за мир между нашите страни, както и в Европа и в света като цяло“. - CNN

    2970

    3

    Джендо Джедев

    14.08 2025 в 22:16

    -0
    +3
    "По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин."

    Естествено! Путлер и в най-смелите си мечти не си е представял, че ще има такъв жалък палячо насреща си. Как няма да го оцени!

    542

    2

    Октим

    14.08 2025 в 22:12

    -0
    +3
    Каква декларация, какви 5 лева? Цялата среща е организирана само за да може този път путлер директно и в очите да се подиграе на оранЖутана, а не от разстояние!

    510

    1

    sandman

    14.08 2025 в 22:02

    -0
    +3
    Я се скрий бе плъх.

