Контрольорите в градския транспорт в Хелзинки вече носят боди камери

Юлиуш Висожински 15 октомври 2025 в 15:35 192 0
Боди камера

Снимка HSL
Контрольор с боди камера

От днес контрольорите в градския транспорт на финландската столица Хелзинки са оборудвани с боди камери за запис на видео и звук.

Това е експеримент с продължителност около три месеца. По време на експеримента ще се установи как използването на камерите влияе върху безопасността на работата на контрольорите и общата безопасност в градския транспорт.

Засега камерите ще се включват само при необходимост. В бъдеще камерите могат да се използват постоянно, ако резултатите от тестовете са удовлетворителни.

Експериментът ще се проведе в пълно съответствие с европейските и националните норми за защита на личните данни, заявиха от ръкводоството на градския транспорт в Хелзинки.

