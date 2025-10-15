Контрольорите в градския транспорт в Хелзинки вече носят боди камери

От днес контрольорите в градския транспорт на финландската столица Хелзинки са оборудвани с боди камери за запис на видео и звук.
Това е експеримент с продължителност около три месеца. По време на експеримента ще се установи как използването на камерите влияе върху безопасността на работата на контрольорите и общата безопасност в градския транспорт.
Засега камерите ще се включват само при необходимост. В бъдеще камерите могат да се използват постоянно, ако резултатите от тестовете са удовлетворителни.
Експериментът ще се проведе в пълно съответствие с европейските и националните норми за защита на личните данни, заявиха от ръкводоството на градския транспорт в Хелзинки.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС (видео)
Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница
БСП отговори на Борисов: Чакаме предложения
Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу Благомир Коцев