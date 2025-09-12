ЕС може да се откаже от руския газ само за година, твърди енергийният министър на САЩ

Европейският съюз може да прекрати използването на руски газ в рамките на 6 до 12 месеца, заменяйки го с американски втечнен природен газ, заяви американският енергиен министър Крис Райт, предаде Ройтерс.

Съединените щати са съобщили позицията си на представители на ЕС тази седмица. Вчера Райт се срещна с еврокомисаря по енергетика Дан Йоргенсен в Брюксел, за да обсъдят прекратяването на покупките на руска енергия от Европа.

ЕС обсъжда законодателни предложения за постепенно прекратяване на вноса на руски петрол и газ до януари 2028 г. забраната за краткосрочни договори ще влезе в сила от следващата година.

"Мисля, че пълния отказ от руския газ може да бъде осъществен в рамките на 12, даже 6 месеца. Ясно изразих и мнението си, че от страна на САЩ можем да осъществим това и по-бързо", каза Райт.



Крис Райт, енергиен министър на САЩ; Снимка Getty Images

Газът е най-печелившият износ на Русия, а приходите от него отиват за финансиране на войната срещу Украйна. Засиленият натиск на американците върху Европа да се откаже от него е поредният опит на САЩ да сложи край на конфликта.

Вчера Йоргенсен каза, че вносът на руска енергия в държави от ЕС е неприемлив. Той подчерта, че прекратяването до 2028 г. служи като гаранция, че страните няма да се сблъскат с рязко покачване на цените на енергията или недостиг на доставки.

Председателят на Европейската комисия Урсила фон дер Лайен на свой ред също заяви, че ЕС обмисля по-бързото отказване от руските горива като част от новите санкции срещу Москва, но не уточни как това ще бъде постигнато.

Унгария и Словакия са единствените държави (от общо 27-те членки на ЕС), които до момента отказват да наложат санкции, а за нови санкции е нужно единодушно одобрение. Точно затова ЕС предложи отказа до 2028 г. в закон, който може да бъде одобрен от засилено мнозинство от страните членки.

Тази година се очаква Европа да закупи около 13% от газа си от Русия, в сравнение с приблизително 45% преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., гласят данни на ЕС, отбелязва американската агенция.

"Колкото по-бързо прекратим зависимостта, толкова по-скоро ще окажете натиск върху Русия", каза още Крис Райт.