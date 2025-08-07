Арестуваха американски войник, опитал да изнесе информация за танковете ''Ейбрамс'' на Русия

07 август 2025
Американски военни

Снимка GettyImages
Американски войник

Войник от американската армия беше арестуван по подозрение, че е искал да предаде секретна информация за американски бойни танкове на руското правителство, предаде Ройтерс, като се позова на американското министерство на правосъдието.

22-годишният Тейлър Адам Лий, служещ във Форт Блис, Тексас, е подведен под отговорност за опит за предаване на информация, свързана с националната отбрана, и за изнасяне на подлежащи на контрол технически данни без разрешение, се казва в съдебните документи.

„Днешният арест е послание към всеки, който мисли да извърши измяна срещу САЩ, особено към военнослужещите, които са дали клетва да бранят родината ни. ФБР и нашите партньори ще направят всичко по силите си да защитят американците и да опазят класифицираната информация“, каза в изявление помощник-директорът на отдела за контраразузнаване на ФБР Роман Рожавски.

Тейлър Лий още не е отговорил на обвиненията.

Прокурорите обвиниха войника, който има най-високо равнище на достъп до секретна информация, в опит да предаде на руското правителство информация за експлоатацията и уязвимостите на танк M1A2 „Ейбрамс“ (M1A2 Abrams), основния боен танк на САЩ - в замяна на руско гражданство.

Миналия месец Лий е предал SD карта, съдържаща документи и информация за танка и други военни операции на САЩ, на човек, когото е смятал за руски разузнавач. Според прокуратурата документите са съдържали технически данни, които Лий не е имал право да предоставя, а някои от тях били маркирани като „Контролирана некласифицирана информация“.

„Войниците, които нарушават клетвата си и се превръщат във вътрешна заплаха, неминуемо ще бъдат заловени и изправени пред правосъдието, а ние ще продължим да защитаваме персонала на армията и да пазим оборудването“, заяви бригаден генерал Шон Стинчън, оглавяващ Командването на контраразузнаването в армията.

    24568

    3

    dolivo

    07.08 2025 в 15:54

    -0
    +0
    гражданство и на фронта да пали Абрамсите на Украинците, нали знае как?

    3055

    2

    helper68

    07.08 2025 в 13:51

    -0
    +0
    А перчема щял да води ''преговори с другаря''.... :)))))))))))))

    16529

    1

    Комита

    07.08 2025 в 11:06

    -0
    +8
    Ха-ха, ако е поискал само руско гражданство лесно ще го оправдаят поради невменяемост… :)))
     