Испания разби България и смълча 40 000 на „Васил Левски“

България не успя да окаже съпротива и загуби с 0:3 домакинството си на европейския шампион Испания на старта на квалификациите за Мондиал 2026.

Близо 40 000 души бяха изпълнили Националния стадион „Васил Левски“ и посрещнаха двата отбора с хореография, включваща националния флаг. Още от първия съдийски сигнал играчите на Луис де ла Фуенте се настаниха в нашата половина и откриха резултата в 5-ата минута чрез Микел Оярсабал. Той получи подаване от Мартин Субименди в наказателното поле и от непосредствена близост преодоля Светослав Вуцов. Отново нападателят на Реал Сосиедад можеше да се разпише в 11-ата минута, но българският страж предоврати опасността.

В 20-ата минута дойде най-чистото положение за българския отбор, когато Радослав Кирилов размина Педро Поро отляво и имаше нещастието удара му да се отбие в дясната греда. 10 минути по-късно гостите удвоиха с попадение на Марк Кукурея, който остана непокрит на границата на наказателното поле и прати с мощен удар изпрати топката в мрежата. Нещата за играчите на Илиан Илиев станаха още по-неприятни в 38-ата минута, след като центриране от ъглов удар на Ямал бе засечено с глава от Микел Мерино.

Звездата на противника Ламин Ямал оправдава реномето си и на моменти поставяше нашите бранители в конфузни ситуации. Липсата на капитана Кирил Десподов, отпаднал от състава в деня на мача поради контузия, пък се отрази негативно на нашата атака и моментите, в които притеснявахме Унай Симон и защитата пред него бяха по-скоро изключение.

След паузата испанците определено започнаха да съхраняват сили за предстоящото гостуване на Турция и опасностите пред нашата врата намаляха. В 52-ата минута резултатът все пак можеше да стане 0:4, но удара на Микел Мерино срещна горната греда на Вуцов. От своя страна резервите Марин Петков и Владимир Николов имаха шанс да вкарат почетен гол, но и в двата случая не успяха да избегнат засадата.