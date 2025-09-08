Илиан Илиев напуска националния отбор

Илиан Илиев вече не е треньор на националния отбор по футбол на България, пише Gong.bg.

Раздялата с БФС трябва да бъде оформена по взаимно съгласие.

След загубите от Испания и Грузия и натрупаното напрежение, съчетано с фалшиви слухове за скандали, Илиан Илиев предпочита да се съсредоточи върху работата си на клубно ниво в "Черно море".

Илиев напуска поста след 18 мача начело на България. Той пое "лъвовете" на 1 ноември 2023 година, като също така водеше и Черно море през това време.

Илиев записа 3 победи, 9 равенства и 6 загуби, като в последните 3 срещи пораженията с обща голова разлика 0:10.

На този етап не е ясно кой ще бъде неговият заместник. Свободни към момента са Димитър Димитров, Стойчо Младенов и Любо Пенев.