Илиан Илиев напуска националния отбор

OFFNews 08 септември 2025 в 20:50 156 0
Илиан Илиев
Илиан Илиев

Илиан Илиев вече не е треньор на националния отбор по футбол на България, пише Gong.bg.

Раздялата с БФС трябва да бъде оформена по взаимно съгласие.

След загубите от Испания и Грузия и натрупаното напрежение, съчетано с фалшиви слухове за скандали, Илиан Илиев предпочита да се съсредоточи върху работата си на клубно ниво в "Черно море".

Илиев напуска поста след 18 мача начело на България. Той пое "лъвовете" на 1 ноември 2023 година, като също така водеше и Черно море през това време.

Илиев записа 3 победи, 9 равенства и 6 загуби, като в последните 3 срещи пораженията с обща голова разлика 0:10.

На този етап не е ясно кой ще бъде неговият заместник. Свободни към момента са Димитър Димитров, Стойчо Младенов и Любо Пенев.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Задкулисието срещу Съединението. Стефан Дечев разказва как слугите на Русия работеха срещу България