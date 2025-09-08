Илиан Илиев напуска националния отбор

Илиан Илиев вече не е треньор на националния отбор по футбол на България, пише Gong.bg.
Раздялата с БФС трябва да бъде оформена по взаимно съгласие.
След загубите от Испания и Грузия и натрупаното напрежение, съчетано с фалшиви слухове за скандали, Илиан Илиев предпочита да се съсредоточи върху работата си на клубно ниво в "Черно море".
Илиев напуска поста след 18 мача начело на България. Той пое "лъвовете" на 1 ноември 2023 година, като също така водеше и Черно море през това време.
Илиев записа 3 победи, 9 равенства и 6 загуби, като в последните 3 срещи пораженията с обща голова разлика 0:10.
На този етап не е ясно кой ще бъде неговият заместник. Свободни към момента са Димитър Димитров, Стойчо Младенов и Любо Пенев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия
Генералният директор на МААЕ: В даден момент 20 до 25 държави могат да имат ядрени оръжия
Плевенчани готвят колективна жалба до четири институции заради безводието
Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия