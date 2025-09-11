Три протеста днес и утре искат свобода за Благомир Коцев и задържаните младежи в Русе

Три протеста ще има днес и утре в София и Русе, всичките са свързани с липсата на правосъдие в България и недоверие към МВР, съд и прокуратура.

Демонстрацията в дунавския град е от 18 часа пред Съдебната палата, организаторите зоват за "Свобода на децата на Русе" и оставка на шефа на областното полицейско управление Николай Кожухаров. Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд, а Кожухаров - в болница в Русе след боя на 4 септември.

Гражданското сдружение БОЕЦ организира митинг с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов също днес от 18:30 часа пред сградата на МВР в София. Поводът за протеста пак е инцидентът с пребития шеф на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Утре от 18,30 часа е протестът на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата в столицата. В петък ще се гледат мерките на задържаните момчета от Русе, но в съда във Велико Търново, а Софийски градски съд ще решава дали да пусне от ареста варненския кмет Благомир Коцев, задържаните заедно с него общински съветници, както и на бившия столичен зам.кмет Никола Барбутов.

От "Правосъдие за всеки" пишат:

Ситуацията в държавата вече напомня на мафиотски филм. В Русе задържат в ареста невръстни младежи, даже и непълнолетно дете, за да спасят поста на подпийнал полицейски шеф, правещ спаринги по нощните улици. Министърът лъже, а МВР сменя всеки ден версиите, прокуратурата и съдът в Русе послушно обслужват властта.

Всички мерки на задържаните момчета се гледат в петък във Велико Търново, а исканията за изменение на мерките за неотклонение на на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници, както и на бившия столичен зам.кмет Никола Барбутов също се гледат в петък, но в СГС.

Ден на мерките, ден на Правосъдието, което ще трябва да докаже своята независимост и обективност, но ще успее ли или и там всичко е ясно предварително, както беше през юли?!

Няма ден без нов скандален повод да се убедим, че живеем в завладяна от бандата държава, в която двама дерибеи са си присвоили трите власти и народния суверенитет!

Повече няма място за колебания, съмнения и апатия - всички свободни граждани трябва да са с нас на площада и пред завладяните институции! Протестът продължава в петък, 12.09.2024г,. от 18.30ч, пред Съдебната палата в София. Към будните столичани ще се присъединят и хора от перманентния протест във Варна, които още в 10.30ч на същия ден ще са пред Съдебната палата, за да засвидетелстват своята подкрепа за кмета си и да извикат силно СВОБОДА!

Моля, носете български и Европейски знамена, искаме независим съд и върховенство на Правото, а Сарафов веднага да освободи кабинета на главния прокурор!