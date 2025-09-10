Русе излиза на протест: Свобода за децата, оставка на Кожухаров

Утре в Русе ще има протест срещу полицейския началник в града Николай Кожухаров, участвал в бой с четирима тийнейджъри на 4 септември.
Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.
Организаторите зоват за "свободата на децата на Русе". Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.
Ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление Кожухаров.
