Русе излиза на протест: Свобода за децата, оставка на Кожухаров

Утре в Русе ще има протест срещу полицейския началник в града Николай Кожухаров, участвал в бой с четирима тийнейджъри на 4 септември.

Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.

Организаторите зоват за "свободата на децата на Русе". Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление Кожухаров.