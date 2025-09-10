Русе излиза на протест: Свобода за децата, оставка на Кожухаров

Събитието ще започне утре от 18 часа пред Съдебната палата

OFFNews 10 септември 2025 в 13:38 5604 1
Съдебната палата в Русе

Снимка Уикипедия
Съдебната палата в Русе

Утре в Русе ще има протест срещу полицейския началник в града Николай Кожухаров, участвал в бой с четирима тийнейджъри на 4 септември. 

Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град. 

Организаторите зоват за "свободата на децата на Русе". Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление Кожухаров.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    24568

    1

    dolivo

    10.09 2025 в 17:03

    -0
    +1
    браво, пияндурските ченгета се самозабравиха
     
    X

    Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин