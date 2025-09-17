Започва инициатива за връщане на сънародници от чужбина, интересът бил огромен

Започва инициатива за връщане на сънародниците ни в чужбина обратно в България, реши Министерски съвет. Ще се наблегне на българските общности в определени държави, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Инициативата ще се казва "Избирам България".

"Искаме по този начин реално да помогнем за разрешаване на демографската криза в страната ни, която респективно оказва своето влияние върху икономиката на държавата. Всички виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", коментира Гуцанов.

Той обясни, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва приема на заявления от хора, които искат да се включат. Те ще се подават по електронен път. Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне година от последните 18 месеца или българи, завършили своето образование в чужбина през последната година и половина.

"Насочваме се към българските общности зад граница. Преди още да сме стартирали се вижда, че интересът е огромен. Има заявления и питания на хора, които искат да участват в инициативата", допълни министърът.

По думите му програмата е насочена към тези, които търсят развитие и за себе си, и за нашата държава.

"За да се включат хората, трябва да започнат работа. Средства няма да получат, само защото се връщат в България", обясни Гуцанов.

Цялата инициатива струва малко над 26 милиона лева. Информация и по-добър достъп до пазара на труда могат да бъдат получени чрез Агенцията по заетостта. Програмата ще осигури помощ за преместване на покъщнина до 10 000 лева, но тогава, когато хората са се върнали в България, и поне 6 месеца са работили.

"Ако нямат собствено жилище, могат да получават малко над 400 лева помощ за квартира, но когато са започнали работа. Предлага се обучение на български език за членовете на семействата, които са чужди граждани. Затова сме включили и различни други министерства към тази инициатива - на образованието и на здравеопазването”, обясни още Гуцанов.

Предлагат се стимули за транспорт от и до работното място за година и половина след завръщането. Всеки ще може да кандидатства и да получава 30% от 6 средни работни заплати от сектора, в който работи. След 12 месеца - 50%.

"Идеята и стимулът е хората да се върнат в България, да имат работни места, да дадат своя принос за икономиката на страната ни и едва тогава да се получат тези стимули за преместване на покъщнината и изброените проценти", каза министърът.

Това е първата част от инициативата. Това, което предстои, е да се направи подобна програма за преместване на български граждани от по-големите населени места към по-малките с подобни стимули.