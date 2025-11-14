Зафиров: Голяма част от ангажиментите, които поехме пред избирателите, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета

Давам си ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме пред българските избиратели, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета за следващата година, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров на днешния блицконтрол в парламента.
По думите му, това не е мечтаният бюджет на "лява България".
"Това е реалистичен бюджет и в рамките на възможното. Бюджет в една трудна управленска формула, която включва в себе си идеологически несъвместими партии, но бюджет, който е обърнат преди всичко към основните нужди на българските граждани", каза Зафиров.
Той отбеляза, че с два процентни пункта се увеличават социалните осигуровки и добави, че благодарение на съвместните усилия на партньорите в управлението, ще бъдат увеличени и максималните осигурителни прагове, което според него ще балансира пенсионната система.
"В бюджета са заложени много ясни, строги и стриктни политики по повишаване на доходите и подкрепа на всички работещи, каза Зафиров. Според него това е видимо с просто око. Беше защитена минималната работна заплата, която става 1213 лв. от 2026 г., като това е ръст от 12,6%, което в пъти изпреварва инфлацията", посочи още Атанас Зафиров.
След отговора на Атанас Зафиров започна размяна на реплики между "Възраждане" и "БСП – Обединена левица". Председателят на парламента Рая Назарян даде 15 минути почивка, в която депутатите да се успокоят.
Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО), бяха внесени в парламента.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България