Зафиров: Голяма част от ангажиментите, които поехме пред избирателите, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета

Давам си ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме пред българските избиратели, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета за следващата година, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров на днешния блицконтрол в парламента.

По думите му, това не е мечтаният бюджет на "лява България".

"Това е реалистичен бюджет и в рамките на възможното. Бюджет в една трудна управленска формула, която включва в себе си идеологически несъвместими партии, но бюджет, който е обърнат преди всичко към основните нужди на българските граждани", каза Зафиров.

Той отбеляза, че с два процентни пункта се увеличават социалните осигуровки и добави, че благодарение на съвместните усилия на партньорите в управлението, ще бъдат увеличени и максималните осигурителни прагове, което според него ще балансира пенсионната система.

"В бюджета са заложени много ясни, строги и стриктни политики по повишаване на доходите и подкрепа на всички работещи, каза Зафиров. Според него това е видимо с просто око. Беше защитена минималната работна заплата, която става 1213 лв. от 2026 г., като това е ръст от 12,6%, което в пъти изпреварва инфлацията", посочи още Атанас Зафиров.

След отговора на Атанас Зафиров започна размяна на реплики между "Възраждане" и "БСП – Обединена левица". Председателят на парламента Рая Назарян даде 15 минути почивка, в която депутатите да се успокоят.

Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО), бяха внесени в парламента.