Виновните за санкции на СЕС срещу България вече сами ще плащат глобите

Министерският съвет одобри изменения в постановление от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

С него заплащане на имуществените санкции, наложени на България от Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, ще се покриват от институциите, допуснали нарушението.

Това се отнася и за нарушенията, резултат от действията на техни разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

Целта на измененията е да подействат и дисциплиниращо и да доведат до намаляване в бъдеще на броя на осъдителните решения от Съда на Европейския съюз срещу България.

Очакванията са усилията на отговорните институции да се насочат към своевременно изпълнение на мерките по транспониране и прилагане на правните актове на ЕС в сроковете, заложени в годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, се казва в съобщението на МС.