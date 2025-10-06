''Величие'' иска вот на недоверие след разкритията на Wall Street Journal за Борисов

OFFNews 06 октомври 2025 в 16:06 2667 3
Ивелин Михайлов

Снимка БГНЕС
Народният представител от Величие Ивелин Михайлов

Партия „Величие" подготвя внасяне на вот на недоверие срещу правителството. Поводът е публикацията на Wall Street Journal, в която се твърди, че председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял от “Турски поток” и за облекчаване на санкциите по "Магнитски".

„Величие" иска "незабавно политическо действие и парламентарна дискусия" и "ще търси подкрепа и диалог с парламентарни формации в лицето на МЕЧ, „Възраждане", АПС и ПП с цел бързо да бъде внесен вот на недоверие и в най-кратки срокове Борисов и Пеевски да се махнат от държавното управление".

"Ако те имат някаква чест и достойнство, веднага ще напуснат това правителство, въпреки че ние знаем, че те нямат. Не можем да търпим национално предателство! Не можем повече да търпим това престъпно управление. Инициираме вот на недоверие, за да махнем това правителство." - заявиха днес от „Величие".

Партията настоява и за "свикване на комисия, която да събере и предостави необходимата информация по вота на недоверие".

    2970

    3

    Джендо Джедев

    06.10 2025 в 17:56

    -0
    +0
    То май се оказва, че Боце са го лъзнали по пързалката. Ако е вярно - един вот на недоверие и за това. :D

    https://faktor.bg/amerikanski-ostap-bender-podvel-borisov-che-tramp-mladshi-se-interesuva-ot-balkanski-potok

    17978

    2

    edin slep

    06.10 2025 в 16:25

    -0
    +5
    Не ги харесвам тези, но имат добър усет ...

    2973

    1

    Johnny B Goode

    06.10 2025 в 16:23

    -3
    +0
    Въх! Шах с пешката.
     
