''Тук не е Москва'' – ДСБ с билборд срещу руското посолство

Софийската организация на Демократи за силна България постави билборд с надпис "Тук не е Москва" на кръстовището на бул. „Драган Цанков" и ул. „Никола Мирчев" – на метри от сградата на руското посолство в София.
"Поводът е продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. „руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия" - обясниха от ДСБ - София.
Петицията, започнала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.
Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на София, и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
14054
1
13.10 2025 в 17:16
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
ИТН оттегли законопроекта си. Слави Трифонов: Съмнявам се, че Борисов го е чел
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
''Хамас'' освободи всички 20 живи заложници
ОИК-Пазарджик отчита 35,09% активност