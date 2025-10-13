''Тук не е Москва'' – ДСБ с билборд срещу руското посолство

OFFNews 13 октомври 2025 в 16:51 193 1
Билбордът е на метри от сградата на руското посолство

Снимка ДСБ - София
Билбордът е на метри от сградата на руското посолство в София

Софийската организация на Демократи за силна България постави билборд с надпис "Тук не е Москва" на кръстовището на бул. „Драган Цанков" и ул. „Никола Мирчев" – на метри от сградата на руското посолство в София.

"Поводът е продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. „руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия" - обясниха от ДСБ - София.

Петицията, започнала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на София, и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.

    14054

    1

    Ivan Terziysky

    13.10 2025 в 17:16

    -0
    +0
    Трябва да се преименува булевардът пред посолството от русофила Драган Цанков на Анна Политковская.
     
