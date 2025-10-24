Спречкване в НС между ''Възраждане'' и ДПС-НН заради обидна реплика на Станислав Анастасов

Реплика от място на депутата от "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов към Даниел Проданов от "Възраждане" доведе до кратко спречкване в пленарната зала между народни представители от двете групи.

Всичко започна с изказване на Искра Михайлова (Възраждане) в рамките на дебата по приетата на първо четене поправка в Закона за насърчаване на инвестициите, която задължава "Лукойл" да получава позволение от ДАНС и Министерския съвет, преди да продава свои активи в България.

В началото на изказването си Михайлова заяви, че не може да се обърне уважително към председателя на парламента Наталия Киселова (БСП), след което каза, че "Киселова обслужва Пеевски и Инса Ойл".

След нея говори колегата ѝ от "Възраждане" Даниел Проданов. След като той лично критикува Станислав Анастасов, депутатът от партията на Делян Пеевски му подвикна нещо, което не се чу от микрофоните в залата. "Чухте ли какво каза, уважаемият г-н еничар каза току-що? Не мога да го кажа поради възпитанието си", заяви Проданов.

Това предизвика Халил Летифов от ДПС-НН да започне да му вика от място. Това покачи напрежението в пленарната зала и се стигна до кратко спречкване между група депутати.

Ситуацията принуди Наталия Киселова да обяви 15 минути почивка, докато се успокоят страстите. След това заседанието бе подновено.