Спречкване в НС между ''Възраждане'' и ДПС-НН заради обидна реплика на Станислав Анастасов

Ружа Райчева 24 октомври 2025 в 10:15 530 0
Спречкване между Възраждане и ДПС-НН заради обидна реплика от място на Станислав Анастасов

Снимка Народно събрание
Спречкване между Възраждане и ДПС-НН заради обидна реплика от място на Станислав Анастасов

Реплика от място на депутата от "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов към Даниел Проданов от "Възраждане" доведе до кратко спречкване в пленарната зала между народни представители от двете групи. 

Всичко започна с изказване на Искра Михайлова (Възраждане) в рамките на дебата по приетата на първо четене поправка в Закона за насърчаване на инвестициите, която задължава "Лукойл" да получава позволение от ДАНС и Министерския съвет, преди да продава свои активи в България.

В началото на изказването си Михайлова заяви, че не може да се обърне уважително към председателя на парламента Наталия Киселова (БСП), след което каза, че "Киселова обслужва Пеевски и Инса Ойл". 

След нея говори колегата ѝ от "Възраждане" Даниел Проданов. След като той лично критикува Станислав Анастасов, депутатът от партията на Делян Пеевски му подвикна нещо, което не се чу от микрофоните в залата. "Чухте ли какво каза, уважаемият г-н еничар каза току-що? Не мога да го кажа поради възпитанието си", заяви Проданов.

Това предизвика Халил Летифов от ДПС-НН да започне да му вика от място. Това покачи напрежението в пленарната зала и се стигна до кратко спречкване между група депутати. 

Ситуацията принуди Наталия Киселова да обяви 15 минути почивка, докато се успокоят страстите. След това заседанието бе подновено.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     