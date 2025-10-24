Спречкване в НС между ''Възраждане'' и ДПС-НН заради обидна реплика на Станислав Анастасов

Реплика от място на депутата от "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов към Даниел Проданов от "Възраждане" доведе до кратко спречкване в пленарната зала между народни представители от двете групи.
Всичко започна с изказване на Искра Михайлова (Възраждане) в рамките на дебата по приетата на първо четене поправка в Закона за насърчаване на инвестициите, която задължава "Лукойл" да получава позволение от ДАНС и Министерския съвет, преди да продава свои активи в България.
В началото на изказването си Михайлова заяви, че не може да се обърне уважително към председателя на парламента Наталия Киселова (БСП), след което каза, че "Киселова обслужва Пеевски и Инса Ойл".
След нея говори колегата ѝ от "Възраждане" Даниел Проданов. След като той лично критикува Станислав Анастасов, депутатът от партията на Делян Пеевски му подвикна нещо, което не се чу от микрофоните в залата. "Чухте ли какво каза, уважаемият г-н еничар каза току-що? Не мога да го кажа поради възпитанието си", заяви Проданов.
Това предизвика Халил Летифов от ДПС-НН да започне да му вика от място. Това покачи напрежението в пленарната зала и се стигна до кратко спречкване между група депутати.
Ситуацията принуди Наталия Киселова да обяви 15 минути почивка, докато се успокоят страстите. След това заседанието бе подновено.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.