Радев има три варианта, включително да предложи нов референдум за еврото

Президентът Румен Радев има няколко възможни хода след решението на Конституционния съд, че Наталия Киселова е нарушила Конституцията, недопускайки до обсъждане и гласуване в парламента предложението на държавния глава да се организира референдум за това кога да влезем в еврозоната.

Предложението на Радев така и не стигна до пленарната зала заради блокаж от страна на бившия председател на 51-ото Народно събрание от "БСП-Обединена левица".

Сега президентът има следните варианти:

- отново да поиска депутатите да се произнесат по внесеното от него предложение;

- да внесе ново предложение за референдум за еврото;

- да не направи нищо, предвид факта, че остава малко над месец до влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Днес КС се произнесе след сезиране от самия президент, който на 9 май тази година предложи референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?".

В мотивите на днешното решение КС отбелязва, че според основния закон народът е единствен източник на държавната власт и тя се осъществява от него непосредствено или чрез предвидените в Конституцията органи. Следователно никой депутат и в частност председателят на НС не разполага с право еднолично да осъществява власт и да решава въпроси, които основният закон е възложил единствено на колективния орган, излъчен от избирателите и осъществяващ властта от тяхно име. Това се отнася и до правомощието на парламента да взема решение за произвеждане на национален референдум.