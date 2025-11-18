Радев има три варианта, включително да предложи нов референдум за еврото

Президентът Румен Радев има няколко възможни хода след решението на Конституционния съд, че Наталия Киселова е нарушила Конституцията, недопускайки до обсъждане и гласуване в парламента предложението на държавния глава да се организира референдум за това кога да влезем в еврозоната. 

Предложението на Радев така и не стигна до пленарната зала заради блокаж от страна на бившия председател на 51-ото Народно събрание от "БСП-Обединена левица".

Сега президентът има следните варианти: 

- отново да поиска депутатите да се произнесат по внесеното от него предложение;

- да внесе ново предложение за референдум за еврото;

- да не направи нищо, предвид факта, че остава малко над месец до влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Днес КС се произнесе след сезиране от самия президент, който на 9 май тази година предложи референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?". 

В мотивите на днешното решение КС отбелязва, че според основния закон народът е единствен източник на държавната власт и тя се осъществява от него непосредствено или чрез предвидените в Конституцията органи. Следователно никой депутат и в частност председателят на НС не разполага с право еднолично да осъществява власт и да решава въпроси, които основният закон е възложил единствено на колективния орган, излъчен от избирателите и осъществяващ властта от тяхно име. Това се отнася и до правомощието на парламента да взема решение за произвеждане на национален референдум.

    Коментари
    3060

    6

    helper68

    19.11 2025 в 00:28

    -0
    +3
    Жалкото е че, толкова години спъват и продължават да спъват държавата.. :(
    Грешния колко жалко гледа на снимката.. :)))
    И евро ще има след нова година, а и той е изпята песен..

    16840

    5

    borisboris

    18.11 2025 в 23:49

    -0
    +6
    Искаме грозната, тъпа и продажна Киселова в затвора.

    47

    4

    Октим

    18.11 2025 в 23:08

    -0
    +6
    Най-добре е това селско говедо да се гръмне! Жалко само за куршума ...

    19658

    3

    voododoll

    18.11 2025 в 22:24

    -0
    +8
    Приемам залагания, за що ще стори Мунчо…

    1605

    2

    Mumko

    18.11 2025 в 21:52

    -0
    +23
    Радев да си ходи на село при кравите.
    Свободен си Радев. Отбой!

    3905

    1

    Някойси

    18.11 2025 в 21:51

    -0
    +23
    Копейките от всички страни обединение до победата да живее Раша. Чорапа до последно ще опитва да съботира влизането на България в Еврозоната.
     