''Подпиши моя, за да подпиша твоя''. Възраждане ще внася нов вот на недоверие

Костадин Костадинов търси подкрепа от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ

Ружа Райчева 11 септември 2025 в 09:27 1886 3
Костадин Костадинов, Възраждане

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Костадин Костадинов

"Възраждане" ще подпише вота на недоверие на "Продължаваме промяната - Демократична България", само ако те подпишат техен нов вот на недоверие заради водната криза. Костадин Костадинов обяви, че ПП-ДБ се нуждаят от един-единствен подпис, но след това бе опроверган от "Да, България".

Тази сутрин в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че и неговата партията събира подписи за нов вот на недоверие заради безводието и че търси подписи от другите опозиционни формации. Всички, с изключение на "Величие" - по думите му те вече са подкрепили темата със своя вот на недоверие.

Въпреки че ще търси подкрепа почти от всички, Костадинов нарече ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" - "дворцова опозиция", предпочитаща да бездейства в парламента и да "спи по банките".  

До момента "Възраждане" са събрали 43 подписа.

"Днес ще отправим специално писмо към "Алианс права и свободи", ПП-ДБ и МЕЧ, с което ще искаме да ни дадат 5 подписа, с който да бъде внесен този наш вот. В замяна на това ще подкрепим всеки един - в замяна за подкрепа за нашия вот", каза Костадинов. 

Според него, ако трите формации не се отзоват, е по-добре да напуснат парламента.

Вчера съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов каза, че мотивите на вота на недоверие на ПП-ДБ към кабинета "Желязков" е почти готов и че скоро ще го внесат. Случаят с бития полицейски шеф в Русе ще бъде сред мотивите, съобщи още той.

След Костадинов в кулоарите говориха лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които бяха категорични, че ПП-ДБ не са търсили подписи от "Възраждане".

"Няма проблем с подписите и не сме търсили подкрепа от "Възраждане". Ние не сме искали на Костадинов подписи. Безводието не се решава с празно говорене в залата, а с обикаляне на страната и решаване на проблемите, както правим ние, каза Мирчев и отново добави, че ПП-ДБ "няма как да се качи на руското влакче".

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    242

    3

    Октим

    11.09 2025 в 12:41

    -0
    +4
    Тия примитивни животни нали уж напуснаха Парламента? Какво още правят в него? Марш за московията на четири крака!!!

    3060

    2

    helper68

    11.09 2025 в 12:16

    -0
    +4
    Копейка айде една копейка заминава за расията ти кога и на всегда???

    5129

    1

    Mateevk

    11.09 2025 в 12:15

    -0
    +0
    Ако ПП-ДБ се качат на руското влакче на ужасите, им слагам кръста завинаги!
     
