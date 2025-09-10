Как Ковачки ''набива канчета'' в общинския съвет на Бобов дол: Вандализъм срещу активистка, публикувала скандалното видео

"Да, България" поканиха в парламента гражданския активист Даниела Тонева от община Бобов дол, чиито прозорец бе разбит с камък, а колата ѝ - залята с черна боя, след като публикува скандално видео на шефа на общински съвет Красимир Чаврагански.

В краткия видеозапис, който е отрязък от публичен запис на заседание на общинския съвет в Бобов дол, се чува съвсем ясно Чаврагански да разказва как бизнесменът Христо Ковачки го е привиквал, за да "му набива канчето", но че той "си трае и така". Видеото бе публикувано и от Антикорупционен фонд:

Днес пред журналистите Даниела Тонева разказа, че е подавала над десетки жалби заради замърсяването на ТЕЦ "Бобов дол", но че налаганите му глоби никога не са плащани. Тя подчерта, че РИОСВ е глобявало ТЕЦ-а, защото не изпълнява условията на комплексното разрешително за дейността си.

"Непосредствено след като публикувах видеото с г-н Чаврагански стана ясно под чий контрол е общината. Това, което мен ме възмути, е фактът, че цялата община се съгласява, че така се прави - набиват ти канчето и мълчиш там. След няколко дни се опитаха да ми го кажат с няколко камъни по къщата и заливане на колата ми с черна боя. Посланието беше ясно: "Ставаш като нас черна и си мълчиш. Така се прави", разказа пред журналисти Тонева.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов съобщи, че ще внесат сигнал в прокуратурата за нелегитимното влияние, което Христо Ковачки оказва върху съдебната власт.

"Чадърът над Ковачки от прокуратурата и управляващите е единият от мотивите за вота на недоверие. Въздухът е отровен, хората умират, но държавата продължава да не прави нищо", заяви Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че е важно да се дава гласност на такива случаи, за да се види "колко е страшно, когато се изправиш срещу един олигарх".

"Когато един бизнесмен вика един политик, за да му се кара очевидно - имаме проблем", коментира той.