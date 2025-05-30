Петков благодари на Борисов, че вече не крие управлението с Пеевски

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че вече не се криел, че управлява заедно с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
По-рано днес Борисов заяви, че "правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски министър".
"Благодаря му, че спряха да се крият. Да си каже, че той ще бъде премиер с министър Пеевски. Това е честна позиция. Нека всички българи знаят, че работят заедно", каза Петков в кулоарите на парламента.
По отношение на декларацията за напредъка на Република Северна Македония по присъединяването в Европейския съюз, Петков посочи, че я броят за морална победа.
"Три години по-късно вместо ИТН да крещят "Македония, Македония", четяха от трибуната препотвърждение на френското предложение. Имахме пълен консенсус в зала. Преди три години ние бяхме от малкото гласове, които искахме да го прокараме", каза Кирил Петков, след като парламента излезе с декларация относно напредъка на РСМ за присъединяване към ЕС.
По думите му всички най-накрая са разбрали, че единственият начин да се защити интересът на българите в Македония, когато българската позиция е европейската позиция.
Съпредседателят на "Продължаваме промяната" коментира отново темата за референдума за еврото, като посочи, че референдумът нямаше законова база.
"Дания са направили референдум преди да подпишат Маастрихския договор. Швеция е направила референдум преди да влезе в чакалнята. След този момент всеки референдум е незаконен. Страховете на хората не трябва да се използват. Всички знаем, че нито инфлацията ще се покачи, нито хората ще обеднеят", каза Петков.
Според него темата се използва политически.
"Еврозоната ще бъде по същия начин, както беше Македония преди три години - никой не знае какво ще се случи. Сега всички казват браво. Гарантирам ви, че след три години ще чуваме "Браво за еврозоната".
