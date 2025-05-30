Петков благодари на Борисов, че вече не крие управлението с Пеевски

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че вече не се криел, че управлява заедно с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

По-рано днес Борисов заяви, че "правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски министър".

"Благодаря му, че спряха да се крият. Да си каже, че той ще бъде премиер с министър Пеевски. Това е честна позиция. Нека всички българи знаят, че работят заедно", каза Петков в кулоарите на парламента.

По отношение на декларацията за напредъка на Република Северна Македония по присъединяването в Европейския съюз, Петков посочи, че я броят за морална победа.

"Три години по-късно вместо ИТН да крещят "Македония, Македония", четяха от трибуната препотвърждение на френското предложение. Имахме пълен консенсус в зала. Преди три години ние бяхме от малкото гласове, които искахме да го прокараме", каза Кирил Петков, след като парламента излезе с декларация относно напредъка на РСМ за присъединяване към ЕС.

По думите му всички най-накрая са разбрали, че единственият начин да се защити интересът на българите в Македония, когато българската позиция е европейската позиция.

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" коментира отново темата за референдума за еврото, като посочи, че референдумът нямаше законова база.

"Дания са направили референдум преди да подпишат Маастрихския договор. Швеция е направила референдум преди да влезе в чакалнята. След този момент всеки референдум е незаконен. Страховете на хората не трябва да се използват. Всички знаем, че нито инфлацията ще се покачи, нито хората ще обеднеят", каза Петков.

Според него темата се използва политически.