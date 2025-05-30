Борисов: Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски министър

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че с включването на проект на решение за напредъка на Република Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз в дневния ред на парламента се припомня за договора за добросъседство и че всякакви провокации не са в полза на никого.
Вчера министър-председателят на РСМ отново отправи обидни думи към България. Той постави под въпрос преговорната рамка с Европейския съюз и намекна, че българските евродепутати имат поведение на хора от Средновековието. Той заяви, че няма да отстъпи нито милиметър от исканията на своето правителство и че условието за промяна на Конституцията е било прието от предишното правителство с "френското предложение" и това е факт, но на настоящото правителство остава стратегия как да се преодолее това "без да се допускат нови искания".
"Разговарях с Антонио Коща (председателят на Европейския съвет - б.р.) и с други колеги. Ние имаме договор за добросъседство, така нареченото френско предложение, и настояваме всички да спазват договора за добросъседство и всякакви провокации, които се правят, не са полезни за никого. Тази декларация напомня, че основополагащият документ за съвременната история е договора за добросъседство", каза Борисов в кулоарите на парламента.
Той коментира и вчерашното изказване на президента Румен Радев, който отново отправи критики към управляващите относно приемането на еврото.
"Значи се е върнал от Япония. Върнал се е от екскурзията. Липсваше ни неговото изказване. Има закон за приемането на еврото. Каза ли нещо за договора с "Боташ", попита лидерът на ГЕРБ.
По думите му от първия ден на това правителство той е заявявал, че то е с мандата на ГЕРБ.
"Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски министър. Ние след 8-те избора дадохме възможност да има редовно правителство и си поставихме цел еврозоната. Не стига, че полагам такива усилия и си правя партията заложник, за да ви вкараме в еврозоната въпреки ПП-ДБ, правя какви ли не мнозинства, за да приемем законите, които са необходими, то поне някакво елементарно уважение да има. Ние ви вкарахме в Шенген, ние ще ви вкараме в еврозоната. Радев какво е направил за десет години - един договор с "Боташ", с който ни задължи с 6 млрд.", допълни Борисов.
По отношение на понижаването на доскорошния шеф на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев, Борисов посочи, че той сам е решил да напусне поста си и не е разговарял с него.
Пламен Тончев беше избран за председател на Комисията по досиетата, а от "Продължаваме промяната-Демократична България" се усъмниха, че шефът на ДАНС е притиснат да се откаже от поста си и да бъде понижен до главен "архивар на досиетата" в България.
"Той иска да напусне. Той си е подал документите. Аз не знаех. Ние сме сменили доста шефове на ДАНС през годините, просто този има възможността да стане шеф на комисията. Нищо повече не мога да ви кажа. Аз не съм говорил с Тончев", заяви лидерът на първата политическа сила.
6764
7
30.05 2025 в 13:18
"Не стига, че полагам такива усилия и си правя партията заложник, ..."
Ето, той САМ полага усилия и СИ направи партияТА заложник.
20429
6
30.05 2025 в 12:44
242
5
30.05 2025 в 12:16
-1000
4
30.05 2025 в 11:43
София е много показателен пример , държи за заложници жителите на София , играейки си с властта в СОС единствено в интерес на егото си !
Този престъпник бойко борисов , трябваше да е история през 2019 когато всички видяха , че премиерът на държавата им е крадец , корупционер , лъжец ,...... и не на последно място .... страхливец , без достойнство и мъжество !
Този на снимката дето владее държавата ни от 20 години е криминален бандит от ...... най-добнопробните !!!!
-1000
3
30.05 2025 в 11:29
Този е най-великият интелект на Простакия , единствен , уникален , но недооценен , няма благодарност , няма признание , няма целуване на крака .... да имаш късмета с такъв бисер за Вожда и да не му се прекланяш ....неблагодарници !
5020
2
30.05 2025 в 10:54
Пълен некадърен лъжец
23465
1
30.05 2025 в 10:15
