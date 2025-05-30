Борисов: Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски министър

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че с включването на проект на решение за напредъка на Република Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз в дневния ред на парламента се припомня за договора за добросъседство и че всякакви провокации не са в полза на никого.

Вчера министър-председателят на РСМ отново отправи обидни думи към България. Той постави под въпрос преговорната рамка с Европейския съюз и намекна, че българските евродепутати имат поведение на хора от Средновековието. Той заяви, че няма да отстъпи нито милиметър от исканията на своето правителство и че условието за промяна на Конституцията е било прието от предишното правителство с "френското предложение" и това е факт, но на настоящото правителство остава стратегия как да се преодолее това "без да се допускат нови искания".

"Разговарях с Антонио Коща (председателят на Европейския съвет - б.р.) и с други колеги. Ние имаме договор за добросъседство, така нареченото френско предложение, и настояваме всички да спазват договора за добросъседство и всякакви провокации, които се правят, не са полезни за никого. Тази декларация напомня, че основополагащият документ за съвременната история е договора за добросъседство", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Той коментира и вчерашното изказване на президента Румен Радев, който отново отправи критики към управляващите относно приемането на еврото.

"Значи се е върнал от Япония. Върнал се е от екскурзията. Липсваше ни неговото изказване. Има закон за приемането на еврото. Каза ли нещо за договора с "Боташ", попита лидерът на ГЕРБ.

По думите му от първия ден на това правителство той е заявявал, че то е с мандата на ГЕРБ.

"Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски министър. Ние след 8-те избора дадохме възможност да има редовно правителство и си поставихме цел еврозоната. Не стига, че полагам такива усилия и си правя партията заложник, за да ви вкараме в еврозоната въпреки ПП-ДБ, правя какви ли не мнозинства, за да приемем законите, които са необходими, то поне някакво елементарно уважение да има. Ние ви вкарахме в Шенген, ние ще ви вкараме в еврозоната. Радев какво е направил за десет години - един договор с "Боташ", с който ни задължи с 6 млрд.", допълни Борисов.

По отношение на понижаването на доскорошния шеф на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев, Борисов посочи, че той сам е решил да напусне поста си и не е разговарял с него.

Пламен Тончев беше избран за председател на Комисията по досиетата, а от "Продължаваме промяната-Демократична България" се усъмниха, че шефът на ДАНС е притиснат да се откаже от поста си и да бъде понижен до главен "архивар на досиетата" в България.