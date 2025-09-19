Пеевски отговори: Аз съм гарантът. Работата на г-н Борисов е да си нареди на премиера да приключи темата с водата

Това правителство оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Всеки ден разговарям с министрите, каза той

Ружа Райчева 19 септември 2025 в 09:44 2792 7
Делян Пеевски, ДПС-НН

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Делян Пеевски

Делян Пеевски отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че лидерът на "ДПС-Ново начало" е "самонадеян" и никой няма право да говори от първо лице, когато става дума за държавата. 

В отговор от кулоарите на парламента Делян Пеевски инструктира Борисов какво да прави и каква е важната тема за деня:

"Г-н Борисов - най-важното е днеска да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода. Да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов."

След което обяви, че има "дълг към хората да свърши работа за тях" и че ще я свърши.

"Аз съм постоянно при хората. Ще го видите на практика, то и се случва вече. Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС-НН е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите."

Въпреки критиката на Бойко Борисов, че никой не може един човек да се обявява за единствен гарант за стабилността на правителството, Пеевски каза следните думи:

"Тъй че гарант за хората ще бъда аз - че това правителство ще работи. Това правителство оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята. Никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има."

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    21320

    7

    Hihi1981

    19.09 2025 в 10:52

    -0
    +0
    Има си човекът държава, ползва си я!!!Много точно!(Зла свекърва)

    435

    6

    4I4ATA

    19.09 2025 в 10:46

    -0
    +0
    Коледа иде!

    3010

    5

    Зла свекърва

    19.09 2025 в 10:44

    -0
    +0
    Абе аз да попитам, така, за един приятел, ние в парламентарна република България ли живеем, или в джамахирията на Делю Хайдутин?

    Той нарежда на съда. Той нарежда на прокуратурата. Той нарежда на полицията. Той нарежда на службите. Той нарежда на министрите. Той нарежда на кметовете. Той нарежда на медиите.

    Едни ППДБ-та останаха, дето не позволяват да им нарежда, ама той, дерибей с главно Д, се закани да ги приключи.

    Той затова не иска нови избори. За какво му са? Само ще разбъркат нещата по места. И в момента си има всичко, което му трябва. Има си човекът държава, ползва си я. Явно е намерил на прасето гъдела - колкото и да го санкционират в чужбина, като отцепи за себе си българската прокуратура и съд, може да си живее в някаква автономно пространство.
    Е, активите му в чужбина са блокирани, ама той няма особени разходи за стандарта си тук - заплатите на гавазите и на съда му се поемат от поданиците на джамахирията, така че за него остават само ползите.

    405

    4

    Vitorio

    19.09 2025 в 10:29

    -0
    +0
    Е няма такъв популизъм, хем да си грозен, хем да си тъп и да не можеш да говориш!
    Дебелане вземи оземпик и си реши твоите проблеми с лакомията, хората не ги мисли, гледай си свинските въпроси!

    142

    3

    Октим

    19.09 2025 в 10:22

    -0
    +0
    ".... заради хората ...", от които свиньо мръсна те е страх и поради това армията ти от бодигардове е по-голяма от тази на цяла България! Муцуна престъпна!

    3920

    2

    Constanza

    19.09 2025 в 10:12

    -0
    +0
    Унищожаването на водните ресурси е започнало отдавна и се дължи на алчност и ВЪРЛА некадърност.

    Струва ми се, че ще е трудно просто ей така да се "приключи темата с водата", предвид това, че за да има вода, е нужна дългогодишна старателно водена политика, а у нас горите се изсичат поголовно и безсистемно.

    Освен ако прасето няма предвид хората да се примирят с безводието и да престанат да го споменават.Не бих се учудила.

    4246

    1

    БотоксПутю

    19.09 2025 в 09:48

    -0
    +3
    L'état c'est moi!
     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко