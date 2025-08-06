МС даде заден за продажбата 4400 имоти с ''отпаднала необходимост''. Прехвърли отговорността на НС

Министерският съвет изненадващо съобщи, че ще предложи програмата за продажба и приватизация да бъде одобрена от Народното събрание.

Става дума за скандалния списък, публикуван от правителството на 8 май, в който за приватизация и продажба от всевъзможни държавни институции бяха предложени 4400 имоти с "отпаднала необходимост", включително и имоти, които са природно и културно наследство.

По-рано днес от "Продължаваме промяната" (ПП) инициираха петиция против продажбата на въпросните имоти. Темата в последните месеци бе силно застъпена и от "Зелено движение" и "Демократична България", които се обявиха против.

От правителството днес заявиха, че във връзка с "поредните политически спекулации" по темата, ще предложат програмата за "упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия" да бъде одобрена от парламента.

От МС подчертават, че към този момент не се осъществят продажби по реда на въпросната програма, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост.

"Програмата беше приета от правителството като стъпка за отговорно управление на държавната собственост с цел предвидимост, публичност и ефективност. Съгласно Приложение 2, започна подготовка на Индикативен списък на имоти - държавна собственост, нуждата от които е отпаднала. Същият списък е публично достъпен с цел пълна прозрачност и информираност на обществото и е в процес на изработване, попълване и прецизиране. С цел да не се допуска разпространяването на лъжи и внушения за политическа употреба, МС предлага на НС отговорно да разгледа и обсъди предложеното решение и да го гласува", заявяват от пресцентъра на правителството.

Ето как реагираха от ПП на новината за решението на МС:

"Няма да се откажем от битката за всяко парче българска земя Часове след като „Продължаваме Промяната“ започна осветляването на скандалната схема на кабинета „Желязков“ за разпродажба на 4400 държавни имота, правителството даде заден ход и реши да спре търговете и да прехвърли топката на Народното събрание, което да вземе решение кои имоти държавни имоти да се продават и кои не. Пита се тогава защо трябваше в последния ден от работата на Народното събрание преди ваканцията управляващото мнозинство да приеме набързо и без кворум поправки в Закона за държавната собственост, които да дадат зелена светлина за масовата продан на парчета от България. ПП сме категорични, че няма да се откажем от битката за всяко парче българска земя и срещу всяко решение на управляващите, което ощетява българските граждани. Продължаваме събирането на подписи срещу скандалната разпродажба на имоти на петиция под мотото „България не е за продан!“. Всички подписи ще бъдат представени в парламента в първите дни след ваканцията и ще внесем решение в Народното събрание, което забранява продажбата."

