Иван Таков: След два месеца изтичат още 18 договора за сметосъбиране

След два месеца изтичат още 18 договора за сметосъбиране, каза председателят на БСП-София и на групата на социалистите в Столичния общински съвет Иван Таков в кулоарите на парламента относно кризата с боклука в София.

Депутатът от "БСП-Обединена ливица" Атанас Атанасов припомни, че от години БСП призовава сметоизвозването да се извършва от Общината, а не да се дава на концесии.

"Последните дни много се самопровъзгласиха за борци срещу мафията, но единственият начин да се бориш срещу мафията е, когато ѝ спреш парите, смята Атанасов. Ставаме свидетели на евтини ПР акции, а не на решения. Виждаме как депутати возят чували с боклук от един квартал в друг, но услужливо пропускат, че другият квартал се чисти от същия концесионер и той получава пари за всеки килограм, извозен боклук, каза още депутатът в кулоарите на парламента.

Според него Общината трябва да поеме комуналните услуги и трябва да се инвестират пари в общинското предприятие.

Иван Таков подчерта, че след изтичането на шестмесечните удължения на договорите, два района на София са буквално зарити в отпадъци. Той посочи, че решението е предложено от тях още през 2019 година, а то е създаване на общинско предприятие за почистване на цяла София.

"Това предложение беше внесено отново и през 2023 година, но бе посрещнато с насмешка", посочи Таков и показа копие от внесения доклад.

Той заяви, че поръчката за чистотата е забавена с повече от година, а условията ѝ са направени по начин, който "не поставя пределни цени" – нещо, което според него поражда сериозни съмнения.

"Общинските съветници не бяха допуснати нито до документацията, нито до процеса. Това буди недоумение и въпроси – защо така и защо точно в този момент?", коментира Таков.

Социалистът обвини кмета на София и екипа му в бездействие и лошо управление на процеса по сметосъбиране.

"Кметът е отговорен по закон за управлението на отпадъците в София. Той и неговият екип са направили поръчката. Въпреки нашите призиви още преди година да се започне новата процедура, тя стартира едва през март, когато договорите вече бяха изтекли", обясни Таков.

Той предупреди, че кризата тепърва ще се задълбочи.

"След два месеца изтичат и шестмесечните продължения на договорите за още 18 района. Готова ли е Столичната община да поеме и снегопочистването, което предстои? Засега нямаме никакъв отговор", каза Таков и добави, че настоящата ситуация показва липса на стратегическо планиране и управленски капацитет в общината.

Той каза, че в ситуация на криза, ще гласуват допълнителни 9 милиона лева за общинското дружество. Таков уточни, че тези средства ще позволят закупуване на техника, но ще са нужни седмици, за да може дружеството да започне работа поне в районите "Люлин" и "Красно село".