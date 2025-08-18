''Голяма изненада'': Омбудсманът предлага на НС Мария Филипова за неин заместник

Омбудсманът Велислава Делчева предложи Мария Филипова за поста на заместник-омбудсман. Делчева внесесе предложението в Народното събрание, съобщиха на сайта на институцията.
Филипова е класирана на първо място с 15 точки от петчленна комисия по оценяването, която на 14 август изслуша тримата кандидати, предложени от неправителствени организации.
Журито в състав - проф. Цветан Сивков, проф. Габриела Белова, доц. Ралица Илкова, доц. Анета Антонова и доц. Христо Орманджиев, класира по предварително обявена методика, на първо място с 15 точки Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация "Активни потребители". На второ място с 13 точки е класирана Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация "Екатерина Каравелова" и на трето място с 12 точки Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.
По време на изслушването Филипова заяви, че институциите трябва да са близо до хората и че планира приемни в малките населени места, както и консултативен съвет с държавни органи. Тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби. Ангажира се с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.
В момента Филипова е председател на Комисията за защита на потребителите. Тя беше сочена като фаворит на управляващите за поста зам.-омбудсман.
Народното събрание избра Велислава Делчева за омбудсман на страната преди месец след повече от година без титуляр на поста.
След промените в Конституцията омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.
Мария Филипова ще каже само на президента дали ще стане служебен премиер
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Касим Дал подслушван по анонимка за атентат срещу Пеевски и Местан
Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
Bloomberg: Тръмп кара Зеленски да избира само от лоши варианти
Държавният секретар на САЩ Рубио заплаши Русия с нови санкции