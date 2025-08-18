''Голяма изненада'': Омбудсманът предлага на НС Мария Филипова за неин заместник

Омбудсманът Велислава Делчева предложи Мария Филипова за поста на заместник-омбудсман. Делчева внесесе предложението в Народното събрание, съобщиха на сайта на институцията.

Филипова е класирана на първо място с 15 точки от петчленна комисия по оценяването, която на 14 август изслуша тримата кандидати, предложени от неправителствени организации.

Журито в състав - проф. Цветан Сивков, проф. Габриела Белова, доц. Ралица Илкова, доц. Анета Антонова и доц. Христо Орманджиев, класира по предварително обявена методика, на първо място с 15 точки Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация "Активни потребители". На второ място с 13 точки е класирана Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация "Екатерина Каравелова" и на трето място с 12 точки Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

По време на изслушването Филипова заяви, че институциите трябва да са близо до хората и че планира приемни в малките населени места, както и консултативен съвет с държавни органи. Тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби. Ангажира се с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

В момента Филипова е председател на Комисията за защита на потребителите. Тя беше сочена като фаворит на управляващите за поста зам.-омбудсман.

Народното събрание избра Велислава Делчева за омбудсман на страната преди месец след повече от година без титуляр на поста.

След промените в Конституцията омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.

Мария Филипова ще каже само на президента дали ще стане служебен премиер