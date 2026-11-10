ЕС отпуска на България 10 млн. евро за спасителни мисии в Черно море

Европейският съюз застава редом до България на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си във Варна. По думите ѝ ЕС ще отпусне 10 млн. евро за издирвателни и спасителни операции.

"Необходимо е да разширяваме и да задълбочаваме нашия капацитет за реагиране на кризи, които, виждаме, се развиват покрай нашите граници. Ужасяващите инциденти, които се случиха наскоро в Черно море, са ярък пример за това. Имам удоволствието да обявя допълнително финансиране в размер на 10 милиона евро за румънските власти за операции по търсене и спасяване", заяви Фон дер Лайен.

"Дронове покосяват мореплавателните съдове, те горят, губим човешки животи, губим спокойствие и сигурност. Нарушават се корабоплаването и също така се увеличават съществено разходите за застраховки. Знаем намеренията на тези атаки - да се разпространява страх. Но ние изграждаме устойчивост в ЕС и можете да разчитате на единен отговор", допълни председателката на ЕК.

По време на срещата премиерът Румен Радев призова за прекратяване на огъня и активна дипломация, като подчерта необходимостта от засилване на отбранителните способности в региона.

"Уважаема госпожо председател, скъпа Урсула, за мен е огромно удоволствие да Ви посрещна във Варна, на българския бряг, в критичен за нас момент", каза Радев.

Той изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ "Тракия". Радев разказа, че е разбрал за трагедията по пътя за Варна. Веднага след кацането заявил на вътрешния министър Иван Демерджиев да замине с правителствения самолет към Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София. Два спартана са кацнали в града с необходимата екипировка и медицински екипи. До момента има 11 загинали и 48 ранени. Трагедията наложи отмяна на елементи в програмата във Варна.

"Но животът ни поднася различни изпитания и искам да благодаря на председателя на Европейската комисия, че със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена", каза премиерът.

"Средата за сигурност се променя изключително бързо и това е особено осезаемо в района на Черно море. За един месец тук загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са абсолютно недопустими, моряците не са страна във въоръжения конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи на това брутално нарушение на морското право и на международното право, е ясно едно - трябва да има мир. За да има мир, трябва да има спиране на огъня и активна дипломация", посочи Радев.

Той заяви, че България не е сама в тези усилия. Още от първите часове на атаките в изключителната ни икономическа зона е бил във връзка с председателката на ЕК. Премиерът благодари на европейските лидери за подкрепата за мораториума за атаките на цивилни кораби в Черно море и изрази признателност на всички българи, замесени в спасителните мисии.

"Ние успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация и продължаваме нашите усилия за дипломация и постигане на мир. Но една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални отбранителни способности. Затова и в България мобилизирахме напълно нашите способности, усилихме радиолокационното наблюдение, разузнаването над морското пространство с дронове и силите на военноморските и военновъздушните сили. Активирахме нашите активни средства - авиация, кораби, гранична полиция, дронове", каза Радев.

Той припомни, че Черно море е външна граница на ЕС и трябва да се пази като сухопътните. Той благодари на Фон дер Лайен за финансовия пакет от 600 млн. евро от 2023 г., с които е подпомогната защитата на границите ни.

Радев приветства идеята на ЕС за морски център за сигурност в България и Румъния, като България ще бъде ангажирана в него с действия срещу хибридни и кибератаки.

"Но за да бъде Европа успешна в гарантирането на собствената си сигурност, тя трябва да развива силна индустриална база, наука и отбранителни технологии, които са напълно във визията на ръководството на ЕС за бъдещето на Европа", заяви министър-председателят.

Радев каза, че ще посрещнем 20-годишнината от влизането в ЕС с повишено самочувствие. Той наблегна и на свързаността с Централна Азия, Кавказ и държавите от Персийския залив като приоритет.

"Затова ще се радвам след няколко месеца да приветствам отново тук във Варна председателя на ЕК за първата от свой род среща на върха за свързаност", каза премиерът.

Накрая на речта си той повтори, че мирът, стабилността и икономическият ръст изискват общи усилия.

Урсула фон дер Лайен също изказа съболезнованията си по повод верижната катастрофа днес, както и за загиналите при атаките в Черно море. Тя призова за възстановяване на свободата на корабоплаването и укрепване на сигурността в информационното пространство.

"Наистина с огромно удоволствие ще се върна след няколко месеца за Срещата на върха по свързаността, където ще се съсредоточим върху Средния и Южния коридор. Европа много допринесе за България, но и България много допринесе за Европа", каза Урсула фон дер Лайен.

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