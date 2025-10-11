Граждани алармират: Засипват р. Искър в Панчарево по модела ''Елените''

Гражданска инициатива "Панчарево-езеро" алармира, че в коритото и заливната тераса на река Искър се случва същото като с реката на "Елените", където опустошително наводнение взе четири жертви.

Гражданите са изпратили до институциите писмо за намесата в местността "Лъката" - обезлесяване, преместване на руслото на реката, урегулирането на частни терени и произтичащите от тях екологични и обществени последици.

"Случаят със засипването на река Искър в с. Панчарево е идентичен с този в курортен комплекс "Елените" - през 2015 г. е проведена общинска заменка, в резултат на която фронт от имоти по протежение на старото/вторично корито на р. Искър придобива частен статут. Към предходен момент същите терени са били част от речната система - активна/вторична речна ложа и заливна тераса - с плътна крайречна растителност и дългогодишен "вир", подържан от хидротехническо съоръжение (бент/шлюз). Впоследствие се установяват мащабни отсичания, насипи върху/до старото корито, изравняване и ограждане, както и участъци без естествен оток, след валежи. Паралелно част от имотите са отразени като урегулирани (ПУП/РУП), при липса на реална улична и техническа инфраструктура и при наличие на заобикалящи зелени слоеве/бъдещ парк по Общ устройствен план (ОУП)", пише в сигнала.

Инициаторите предупреждават, че насипването върху/в близост до старо/вторично корито и преместването на активното русло редуцират водопроводимостта на заливната тераса, променят хидравличния режим и създават предпоставки за пренасочване на водни потоци към застроени зони, с повишен риск от локални заливания и усилена ерозия надолу по течението.

Сигналът призовава за съвместна проверка на място с участие на СО/НАГ, РИОСВ София, БДДР, ДНСК и ИАГ, с геодезическо и хидроложко заснемане за определяне на активното и вторичното корито, водопроводимостта и влиянието на насипите/промени в релефа.

Извадка от ГИС на СО – означени имоти (жълто) по протежение на старо речно корито