Жители на столичния квартал ''Левски В'' заплашват с протести заради разрушена настилка

Жители на столичния квартал "Левски- В" в район "Подуяне" сигнализират за разрушени и невъзстановени части от улици и пешеходна инфраструктура в продължение на година. Подадени са минимум пет сигнала, а невъзстановените пътни и пешеходни настилки са след приключено изпълнение на жилищни сгради.

Читатели на OFFNews сигнализират, че проблемът е свързан с изграждането на две жилищни сгради на ул. "Ген. Инзов" и ул. "560-та", където строителното дружество "Финтрейд Инженеринг" ЕООД е извършвало многократни изкопни работи за водопровод и канализация. В резултат – улиците и тротоарите са разкопавани и оставяни невъзстановени, а тежкотоварните машини са допринесли за разрушаването на настилките.

"Живеем в кал, прах и разруха вече повече от година. Това, което дишаме и пренасяме в домовете си, е недопустимо за София в XXI век", казват жители на квартала.

Въпреки изпратените най-малко пет сигнала до районния кмет на "Подуяне" Кристиян Христов и до заместник-кмета на Столична община, отговарящ за общественото строителство – Никола Лютов, реакция до този момент няма.

По думите на хората, дори поисканата среща с Лютов в приемното му време е останала без отговор вече повече от месец.