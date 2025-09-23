Жители на столичния квартал ''Левски В'' заплашват с протести заради разрушена настилка

Жители на столичния квартал "Левски- В" в район "Подуяне" сигнализират за разрушени и невъзстановени части от улици и пешеходна инфраструктура в продължение на година. Подадени са минимум пет сигнала, а невъзстановените пътни и пешеходни настилки са след приключено изпълнение на жилищни сгради.
Читатели на OFFNews сигнализират, че проблемът е свързан с изграждането на две жилищни сгради на ул. "Ген. Инзов" и ул. "560-та", където строителното дружество "Финтрейд Инженеринг" ЕООД е извършвало многократни изкопни работи за водопровод и канализация. В резултат – улиците и тротоарите са разкопавани и оставяни невъзстановени, а тежкотоварните машини са допринесли за разрушаването на настилките.
"Живеем в кал, прах и разруха вече повече от година. Това, което дишаме и пренасяме в домовете си, е недопустимо за София в XXI век", казват жители на квартала.
Въпреки изпратените най-малко пет сигнала до районния кмет на "Подуяне" Кристиян Христов и до заместник-кмета на Столична община, отговарящ за общественото строителство – Никола Лютов, реакция до този момент няма.
По думите на хората, дори поисканата среща с Лютов в приемното му време е останала без отговор вече повече от месец.
"Общинската собственост е разрушена, но никой не я възстановява. Ако институциите не предприемат конкретни мерки, сме готови да излезем на улицата", предупреждават жителите на "Левски В".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Нови рекорди: Засякоха две коли със средна скорост 197 км/ч и 186 км/ч по АМ ''Марица''
Виетнамски гей спечели с антикитайска песен руския конкурс, копиращ Евровизия
Виетнамски гей спечели с антикитайска песен руския конкурс, копиращ Евровизия
За 24 часа 420 души поискаха да се върнат в страната по проект ''Избирам България''