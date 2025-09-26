Жълт код за силен вятър в няколко области

Облачността над страната ще е предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. В Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток. За 26 септември е обявен жълт код за силен вятър по морето – в областите Добрич, Варна, Бургас и в части от Ямбол и Хасково, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Минималните температури през днешния ден ще са между 10 и 15 градуса, максималните – между 18 и 23.

В планините няма да е подходящо за туризъм – ще е облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра – около 7.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е по-висока от тази на въздуха – 22-23 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

През почивните дни ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони, ще има и слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България - временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще са между 7 и 12 градуса, а максималните – между 16 и 21.