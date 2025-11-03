В части от три столични района спира водата утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради строително-ремонтни дейности по ул. „Тодор Джебаров“ в кв. „Манастирски ливади“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на ул. „Тодор Джебаров“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флора“ и ул. „Иван Василев Ненов“ от ул. „Майор Павел Павлов“ до ул. „Младежки проход“.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Люти дол“ във в.з. Килиите се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на ул. „Смесна китка“, ул. „Люти дол“ и ул. „Вълко войвода“.

Строително-ремонтни дейности по ул. 565 в кв. „Левски В“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на ул. 564 и ул. 565.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21

