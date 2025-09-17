Трима от ИТН искат промени в закон, който ще позволи 125-метрови сгради по Цариградско и около метростанции

Трима депутати от ИТН - Венцислав Асенов, Христинка Иванова и Танер Тюркоглу предлагат изменения на специалния Закон за устройството и застрояването на Столичната община. То се отнася до увеличаване на максималната височина на строежи в район "Младост, които имат лице по бул. "Цариградско шосе", и около спирките на метрото - да се вдигне до 125 метра, ако имотът е в смесена-многофункционална зона.

В момента разрешената височина е 75 метра по визираната част от Цариградско, и 100 метра около метрото.

Предложението за промени трябваше да се обсъжда на заседание на парламентарната комисия по регионална политика днес, но то бе отложено заради дебатите по вота.

"Безобразен лобистки закон", коментира кметът на София Васил Терзиев по бТВ.

Най-големият печеливш от тази схема е новият жилищен и търговски комплекс на мястото на ИПК Родина, твърди блогърът Боян Юруков. Достатъчно е само да изчакат да излезе в Държавен вестник и да внесат промени по проекта, които НАГ няма да може да откаже поради волята на законодателя. По принцип по каналния ред не могат да увеличат застроената площ от вече прекомерната заложената още през 2017, но дори само вдигането на височината увеличава печалбата на кв.м. драстично, обяснява той.

Тази промяна ще вдигне максималната височина и за строителство в Люлин, Надежда, Левски, Овча купел, Дружба, около летището и дори на отделни места в Слатина. В СМФ зоните там обаче вече е разрешено до 100 метра и промяната не е толкова драстична, коментира още Юруков.

Сред посочените от него е теренът на завод "Електроника" в "Слатина". Имотът, който се намира на бул. "Шипченски проход", попада в 400-метровата зона около строяща се в момента спирка на метрото. Ако предложението на ИТН получи одобрение, височината им може да нарасне до 125 метра.

Мотивите на вносителите

Формалният мотив за предложеното изменение е, че настоящите "рестрикции не бяха добре обосновани", не са постигнали целите си и така "изкуствено бе задържано развитието на перспективни територии с безспорен устройствен потенциал". "По тази причина се налага отрицателното въздействие на ограниченията да бъде неутрализирано чрез добре насочени, постепенни и балансирани законови промени", пише в мотивите към законопроекта.

Предлагаме ограниченията за осъществяване на много високо строителство да отпаднат първоначална за УПИ в район Младост, имащи лице към булевард „Цариградско шосе", като максималната височина на застрояване се установи на 125 метра.

По такъв начин, освен разумното и ефективно ползване на тези имоти ще се постигне и още един позитивен ефект – бъдещите сгради ще бъдат една естествена преграда за шумовото и праховото замърсяване, причинено от една натоварена скоростна градска магистрала.