Тестват 100% чистене по график в Люлин и Красно село през уикенда

Столична община ще тества пробен режим на работа по утвърден график в районите „Люлин“ и „Красно село“ днес и утре. Целта на тестовете през почивните дни е сметосъбирането да се нормализира до края на обявената временна организация до 19 октомври.

Така и кризисната ситуация с боклука в "Люлин" и "Красно село" може да бъде отменена.

Това ще се случва с общински ресурс, който включва и временно наетия капацитет от съседните общини и от гражданите. Целта на този тест е да се създадат условия за отмяна на временната кризисна организация, въведена за двата района, съобщиха от СО.

Досега сметопочистването в двата района се извършваше на кризисен принцип: Столичният инспекторат (СИ) идентифицираше критичните за почистване точки, а екипите на Столично предприятие за третиране на отпадъци реагираха приоритетно на тях.

Този уикенд ще се тества 100% чистене по график, което означава редовно извозване на всички отпадъци на територията на двата района и работа по предварително определен маршрут и честота, както е заложено в стандартните оперативни планове.

„След високата мобилизация, привлечения капацитет от съседни общини и граждански организации и натрупания напредък през последните седмици, вече изпробваме възможността да преминем към нормален работен ритъм.“, заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева.

Вчера в „Люлин“ на терен бяха 3 сметоизвозващи автомобила, подкрепени от два екипа на ОП „Паркове и градини“ (с 2 камиона и 10 работника) и 1 екип за реакция на критични точки. В ранния следобед се добавя още един допълнителен курс. В район „Красно село“ работиха 3 сметоизвозващи автомобила, два малки камиона от ИБТ “Хан Богров” и 1 камион за обслужване на доброволческите акции.

Общ специализиран капацитет: Включена е техника за едрогабаритни отпадъци – мултилифт, товарач с щипка и камион с 4-кубиков контейнер. Осигурена е и допълнителна подкрепа от два екипа на ОП „Паркове и градини“ и един екип от район „Слатина“.

Столична община създава и този уикенд организация за гражданите, които се включват активно в засилените доброволчески акции. На три ключови точки ще се раздават чували и ръкавици, както и инструкции. Това са:

„Люлин“: Събота и неделя, от 10:00 до 11:00 ч. на паркинга пред магазин „Билла“ на бул. „Царица Йоана“ (до автомивката).

“Красно село”: Събота и неделя, от 10:00 до 11:00 ч. В ж. к. “Хиподрума”, паркинга на магазин “Билла”

„Красно село“: Събота и неделя, от 10:00 до 17:00 ч. на ул. “Житница”, на входа на полигон "Земляне".