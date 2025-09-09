Терзиев с нови двама заместник-кметове

Двама нови нови заместник-кметове - Георги Клисурски и Стефан Дъров, които поемат съответно "Финанси и здравеопазване" и „Правен и административен контрол“, ще има кметът Васил Терзиев, съобщиха от Столична община.

Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление “Обществено строителство”.

Георги Клисурски поема ресор „Финанси и здравеопазване“. Той е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, г-н Клисурски натрупва професионален опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Сред основните му приоритети в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет по направление „Правен и административен контрол“. Г-н Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийска адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол” и “Обществено строителство”. Той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.