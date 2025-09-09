Терзиев с нови двама заместник-кметове

OFFNews 09 септември 2025 в 10:38 1327 4
Двама нови нови заместник-кметове - Георги Клисурски и Стефан Дъров, които поемат съответно "Финанси и здравеопазване" и „Правен и административен контрол“, ще има кметът Васил Терзиев, съобщиха от Столична община. 

Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление “Обществено строителство”. 

Георги Клисурски поема ресор „Финанси и здравеопазване“. Той е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, г-н Клисурски натрупва професионален опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Сред основните му приоритети в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет по направление „Правен и административен контрол“. Г-н Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийска адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания. 

До момента Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол” и “Обществено строителство”. Той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата. 

    2000

    4

    Смърф софийски

    09.09 2025 в 14:15

    -0
    +0
    Реституиран грешка,ма плащам данък и такса смет за регулиран имот...м

    2000

    3

    Смърф софийски

    09.09 2025 в 14:14

    -0
    +0
    Парцела беше регулиран и приватизиран в реални граници като ъглов на две улици,ма това за крадците от столична община нищо не значи...

    2000

    2

    Смърф софийски

    09.09 2025 в 14:10

    -0
    +0
    Нагледците да взели ъглов частен парцел и са го преправили без мое съгласие или само уведомление и то на спирка на метрото и сега траят....

    2000

    1

    Смърф софийски

    09.09 2025 в 14:06

    -0
    +0
    Имам дело със столична оъ и кмета на Студентски град,одеялото ръждясва години на ред,да подчертая съдът го прати май месец на кмета на Студентски град и нищо,НАГЛИ КОМУНИСТИ, КРАДЛИВИ И ЗАТВОРА....

     
