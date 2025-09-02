„ТЕХНОСТАРТ - Варна“ превръща първия учебен ден в празник на технологиите

На 15 септември 2025 г., в деня на официалното откриване на учебната година, входът на Морската градина във Варна ще се превърне в сцена на иновации и креативност. Събитието „ТЕХНОСТАРТ - Варна“ ще се проведе за трета поредна година и обещава вълнуващо преживяване както за ученици, така и за техните родители, приятели и преподаватели.
Събитието се организира от ИКТ Клъстер - Варна с подкрепата на Община Варна и обединява над 20 технологични компании, университети, училища и школи, които ще представят своите проекти, обучения и работилници.
Технологии на живо за всички поколения
Програмата включва множество демонстрации, интерактивни зони и практически занимания, сред които:
. автомобилни симулатори от ново поколение, включително Lamborghini GT3 и FIA сертифициран Full Motion симулатор;
. работилници по електроника, инженерен дизайн и роботика;
. демонстрации на компютърно зрение и разпознаване на обекти с изкуствен интелект;
. математически игри и програмиране за начинаещи;
. „Как да разпознаваме фалшиви имейли?“ - интерактивна демонстрация по киберсигурност;
. Smart Traffic Control в реално време;
. онлайн игри, колело на късмета и тематични подаръци;
. демонстрации на школа по пожароприложен спорт „Млад огнеборец“;
. мобилен пункт за кръводаряване с безболезнено изследване на кръвна група за деца до 18 години чрез лазерна лансета, дарен от фондация „Аз вярвам и помагам“;
. демонстрация на дарената детска линейка от фондация „Аз вярвам и помагам“.
Образование и реализация в дигиталния свят
„ТЕХНОСТАРТ - Варна“ среща младите хора с техните бъдещи хоризонти. Технологични компании ще представят възможности за реализация, а университети и школи ще предложат информация за обучения в областта на дигиталните технологии.
Безплатно участие и много награди
Участието в събитието е напълно безплатно. Всички демонстрации и работилници са отворени, а посетителите ще имат възможност да спечелят интересни награди, докато учат и се забавляват.
???? Дата: 15 септември 2025 г. (понеделник)
???? Час: 10:00 - 17:00 ч.
???? Място: Слънчевия часовник, вход Морска градина, Варна
„ТЕХНОСТАРТ - Варна“ превръща първия учебен ден в истински технологичен празник - за ученици, родители, преподаватели и всички любопитни към света на иновациите.
Очакваме Ви!
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
